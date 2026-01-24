En esta noticia Los cortes de luz que se realizarán este sábado 24 de enero

Este sábado, 24 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Los cortes de luz que se realizarán este sábado 24 de enero

Girón

Los cortes de suministros se realizarán en Barrio Rio Prado sectores de las carreras 23,24 y 25 con calles 11B,12A y 12B durante las 07:30 - 09:30 horas por obras de remodelación de redes de Baja tensión.

Rionegro

La interrupción del suministro se realizará en Carrera 11 12 41 Banco durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Los cortes de luz programados para este sábado en Colombia (foto: Pexels).

La Belleza

Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda San Antonio durante las 09:00 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Sucre

Interrupciones del servicio en Veredas Loma de Candela, El Filo-La Cuchilla, La Floresta, Campo Alegre, Alto Tesorito, Líbano, El Palmar, El Diamante, El Porvenir, Gualilo, Santa Helena y algunos sectores de Loma de Candela, El Filo-La Cuchilla y La Floresta durante las 09:00 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores de la urbanización Mano de Dios durante las 07:15 - 10:15 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Corregimiento Bocas sector La Virgen durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Interrupciones en Barrio centro sectores de la carrera 25 con calle 31 durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Sucre

Cortes de energía en Corregimiento La Granja y algunos sectores de la vereda San Miguel durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

La Belleza

Cortes del suministro en Algunos sectores de la vereda San Antonio durante las 11:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Sucre

Interrupciones en Veredas Loma de Candela, El Filo-La Cuchilla, La Floresta, Campo Alegre, Alto Tesorito, Líbano, El Palmar, El Diamante, El Porvenir, Gualilo, Santa Helena y algunos sectores de Loma de Candela, El Filo-La Cuchilla y La Floresta durante las 11:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores de la urbanización Jerusalen durante las 10:30 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Algunos sectores de la vereda Bocas durante las 12:00 - 14:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Interrupciones en Urbanización Villa Campestre sectores de las carreras 21, 21B,21C,21D y 21E con calles 20A,20B,20C,21 y 21A durante las 12:00 - 14:00 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Los cortes de luz programados para este sábado en Colombia (foto: Pexels).

San Vicente De Chucurí

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores de la vereda Viscaina durante las 08:00 - 14:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes por Barrio La Floresta sectores de las calles 65,66 y 67 con carreras 28,29 y 31 durante las 13:20 - 15:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Puente Nacional

Cortes en Algunos sectores de la vereda Rio Suarez durante las 08:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Interrupciones en Vereda Campo 23 sector Sapo Escondido durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores del barrio San Pedro durante las 07:30 - 16:45 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores de los barrios, Rafael Rangel, Kennedy durante las 07:30 - 16:45 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja