Este lunes, 3 de noviembre de 2025, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Betulia

Los cortes de suministros se realizarán en Vereda San Mateo durante las 07:30 - 08:00 horas por obras de remodelación de redes.

San Vicente De Chucurí

La interrupción del suministro se realizará en Casco Urbano del municipio, Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Chanchón y Los Medios durante las 07:30 - 08:00 horas por remodelación de redes.

Zapatoca

Los cortes serán en Veredas Mata De Guadua y La Plazuela durante las 07:30 - 08:00 horas por remodelación de redes.

San Vicente De Chucurí

Interrupciones del servicio en Casco urbano sectores de las carreras 19,20,21,22,23,24, 25,26 y 27 con calles 6ª,6b,6c,6d,6e, 7,8, 8ª,9, 9ª y 10, Veredas Cantarranas y algunos sectores de Santa Inés, Palestina, Mérida y El Centro durante las 07:30 - 16:00 horas por remodelación de redes.

Zapatoca

Cortes en Vereda Belmonte durante las 07:30 - 16:00 horas por remodelación de redes.

Betulia

Cortes en Algunos sectores de la vereda Sogamoso durante las 07:30 - 16:00 horas por remodelación de redes.

Betulia

Interrupciones en Vereda San Mateo durante las 15:30 - 16:00 horas por remodelación de redes.

San Vicente De Chucurí

Cortes de energía en Casco Urbano del municipio, Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Chanchón y Los Medios durante las 15:30 - 16:00 horas por remodelación de redes.

Zapatoca

Cortes del suministro en Veredas Mata De Guadua y La Plazuela durante las 15:30 - 16:00 horas por remodelación de redes.

Puerto Wilches

Interrupciones en Algunos sectores del corregimiento Comuneros y la vereda San Claver durante las 08:00 - 16:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Guadalupe

Cortes en Algunos sectores de la vereda San Antonio durante las 08:30 - 16:45 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Curití

Cortes en Algunos sectores de la vereda El Uvo durante las 07:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Guadalupe

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda San Antonio durante las 08:15 - 17:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.

Landázuri

Interrupciones de electricidad en Urbanizaciones La Cadena, Villa Alicia, Pueblo Nuevo y sectores de los barrios La Atalaya y El Parque durante las 07:00 - 17:00 horas por remodelación de redes.

Bucaramanga

Cortes por Barrio Mejoras Públicas algunos sectores de las carreras 28A y 29 con calle 41 durante las 07:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Parra

Cortes en Algunos sectores de las veredas Campo Capote y Alto Parra durante las 07:00 - 17:00 horas por remodelación de redes.

San Alberto

Interrupciones en Barrios Altos del Progreso y 1 de Abril durante las 07:00 - 17:00 horas por remodelación de redes.

San Vicente De Chucurí