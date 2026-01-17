En esta noticia Todos los cortes de luz programados para este sábado 17 de enero

Durante este sábado, 17 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Todos los cortes de luz programados para este sábado 17 de enero

Simacota

Los cortes de suministros se realizarán en Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo y algunos sectores de los Alpes y El Guamo durante las 05:00 - 06:00 horas por obras de mantenimiento de Subestaciones.

El Carmen De Chucurí

La interrupción del suministro se realizará en Veredas Angostura de Los Andes, Cabecera De Rio Sucio, El Control, El Líbano, El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Pitala, Nueva Granada, Rio Sucio De Los Andes, Villa De Leyva, Vista Hermosa y algunos sectores de Santo Domingo, El Indio, Caño Doradas y Diviso de Los Andes durante las 05:00 - 06:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Los cortes de luz programados para este sábado en Colombia (foto: Pexels).

Santa Helena Del Opón

Los cortes serán en Centro Poblado San Juan Bosco De La Verde y Vereda El indio Bajo y algunos sectores de El Hoyo, El Danto y Palo de Cuches durante las 05:00 - 06:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Charalá

Interrupciones del servicio en Barrios Villa Maria, Oscar Martinez, El Centro, Las Mercedes, Comuneros, Fundadores, Brisas del Pienta, José Antonio Galán, San Miguel de La Sierra, La Molienda, Vereda Monte Frio durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Urbanización Villa Luisa sector Parrillas durante las 07:15 - 10:15 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores de la urbanización Villa Esperanza durante las 10:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Interrupciones en Barrio La Concordia sectores de la calle 50 con carreras 22 y 23 durante las 05:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes de energía en Urbanización La Victoria sectores de las calles 37,38 y 39 con carreras 20 y 21 durante las 13:15 - 15:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bolívar

Cortes del suministro en Algunos sectores de la vereda Portachuelo durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Wilches

Interrupciones en Barrios España y Doce de Junio durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Barrio Uribe Uribe sector de la calle 52A con carrera 17A durante las 07:15 - 16:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Interrupciones en Algunos sectores del Barrio Uribe Uribe Carrera 16 a 18 y calle 53 a 52 durante las 07:30 - 16:45 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Los cortes de luz programados para este sábado en Colombia (foto: Pexels).

Cimitarra

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores de la vereda el Aguila durante las 07:00 - 17:00 horas por remodelación de redes.

Girón

Cortes por Barrio Rincón de Girón sectores de las calles 38 y 39 con carreras 18 y 20 durante las 07:30 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Cimitarra

Cortes en Vereda Vuelta de Acuña y algunos sectores de las veredas Los Morros, Yondo y Puerto Olaya durante las 08:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Lebríja

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Santo Domingo durante las 07:30 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Cortes en Algunos sectores de la vereda Mansito durante las 08:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Urbanización Lagos del Palmar durante las 15:00 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

San Gil