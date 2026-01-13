En esta noticia Estos son todos los cortes de luz programados para este martes 13 de enero

Durante este martes, 13 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

El Peñon_Santander

Los cortes de suministros se realizarán en Corregimientos San Francisco, Otoval, Girón, Veredas Alto Ceiba, San Antonio, Otoval, La Reforma y algunos sectores de El Venado y Bajo Ceiba durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

San Joaquín

La interrupción del suministro se realizará en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este martes en Colombia (foto: Pexels).

Bolivar

Los cortes serán en Centros Poblados El Godo, Santa Rosa y Veredas Santa Rosa, Agua Blanca, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta de Los Cerros y algunos sectores de El Cruce durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Sucre

Interrupciones del servicio en Algunos sectores de la vereda Buena Esperanza durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Albania

Cortes en Casco Urbano, Veredas Honda, Playas, Mochila, Canutillo, Poveda y algunos sectores de Chebre, Mesa Grande y Salitre durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Chiquinquira

Cortes en Algunos sectores de la vereda Chiquinquira durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Florián

Interrupciones en Corregimiento La Venta Veredas Encenillo, Colorada, Santa Rosa, Opón, Platanillo, San José de la Mesa, Zarval, San Luis durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Jesús María

Cortes de energía en Veredas Laderas, Agua Fría, Cabrera Baja, Cabrera Alta y algunos sectores de Cristales durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Saboya

Cortes del suministro en Algunos sectores de la vereda Saboya durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Interrupciones en Barrio Arenales sectores de las carreras 26 y 26A con calles 9,10 y 11 durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Barrio Colombia sectores de la calle 49 con carrera 13 durante las 07:15 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Lebríja

Cortes en Algunos sectores de la urbanización Granjas de Campo Alegre durante las 08:00 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barbosa

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Cristales durante las 07:00 - 10:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Interrupciones de electricidad en Urbanización Villa Luisa Sector Parrillas durante las 07:15 - 10:15 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes por Villas de Don Juan II sectores de las calles 13C,14 y 14A con carrera 12 durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Urbanización Nueva Generación durante las 07:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Interrupciones en Calle 49 12 72 Hotel Guasimales durante las 10:15 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barbosa

Cortes en Algunos sectores de la vereda La Palma durante las 08:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Socorro

Cortes en Urbanización Nueva Feria sectores de las calles 1 y 2 con carrera 13 durante las 08:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

