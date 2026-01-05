Este lunes, 5 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.
Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.
Estos son todos los cortes de luz programados para este lunes 5 de enero
San Joaquín
- Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.
Sabana De Torres
- La interrupción del suministro se realizará en Veredas Mata De Piña, Caño Fieras, Santa Helena, Bellavista, San Rafael De La Arenosa y sectores de El Almendro y Miraflores durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Landázuri
- Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Chontorales durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Cimitarra
- Interrupciones del servicio en Algunos sectores de las veredas La Verde y Bellavista durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Puerto Parra
- Cortes en Veredas India Alta, Agua Linda, La India, Aguas Negras, así como sectores Campo Capote, Olinda, Centro y La Militosa durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Girón
- Cortes en Alumbrado Intercambiador durante las 07:30 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Puerto Wilches
- Interrupciones en Puente Sogamoso barrio Las Flores durante las 07:30 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Cimitarra
- Cortes de energía en Algunos sectores de la vereda Centro durante las 07:30 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Cimitarra
- Cortes del suministro en Urbanización Los Pinos durante las 08:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Cimitarra
- Interrupciones en Urbanización Los Pinos durante las 08:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Puente Nacional
- Cortes en Algunos sectores de la vereda San Dimas durante las 08:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Puerto Wilches
- Cortes en Puente Sogamoso barrio Las Flores durante las 08:30 - 12:15 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Girón
- Interrupciones en Centro poblado Acapulco sectores de las carreras 33, 35, con calle 25 durante las 10:30 - 12:30 horas por Mantenimiento preventivo de redes.
Floridablanca
- Interrupciones de electricidad en Barrio La Cumbre sectores de la calle 36 con carrera 5 durante las 09:00 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Floridablanca
- Cortes por Vereda Helechales Asentamiento Asomiflor durante las 09:00 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Floridablanca
- Cortes en Algunos sectores de la urbanización Villa Teresita durante las 08:00 - 14:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Sucre
- Interrupciones en Centro Poblado La Granja y algunos sectores de la vereda San Miguel sector la victoria durante las 09:30 - 14:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Sucre
- Cortes en Todo El casco Urbano durante las 09:00 - 14:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Girón
- Cortes en Algunos sectores de la urbanización Convivir durante las 13:10 - 15:10 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Cimitarra
- Cortes en Casco urbano sectores de la carrera 4 con calle 4 durante las 13:00 - 15:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
