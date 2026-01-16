En esta noticia Los cortes de luz que habrá este viernes 16 de enero

Este viernes, 16 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Onzaga

Los cortes de suministros se realizarán en Casco urbano sectores de las calles 8 y 9 con carrera 2, Vereda Chaguaca y algunos sectores del Hato durante las 08:00 - 08:30 horas por obras de remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

La interrupción del suministro se realizará en Urbanizacion Porvenir entre las Calles 114 a 115 durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Los cortes de luz programados para este viernes en Colombia (foto: Pexels).

Barrancabermeja

Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Campo Galan durante las 07:15 - 10:15 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Interrupciones del servicio en Algunos sectores de la vereda Guatiguara durante las 08:30 - 10:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Barrio de Balcones de prevenza diagonal 104 y 105 durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos correjimientos del Llanito durante las 10:15 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Guavatá

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Botuva durante las 08:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Albania

Cortes de energía en Algunos sectores de vereda Pan de Azucar durante las 09:30 - 12:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Piedecuesta

Cortes del suministro en Algunos sectores de las veredas Guatiguara y Villa valentina durante las 10:40 - 12:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Interrupciones en Urbanizacion Prados del Molino y Rivera del rio durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores del centro urbano el Llanito y Llanito bajo durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Barrio Delicias sobre la Carrera 15D 104d-59 durante las 13:10 - 15:10 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Simacota

Interrupciones en Veredas San Pedro, Atarrayas, Moya Jovina, Puerto Argilo y algunos sectores de las veredas la Militosa, el Guamo, San Isidro, Danto Alto y Puerto Rico durante las 08:00 - 16:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.

Socorro

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores de las veredas Caraota, Baraya, Sardinas, Cuchillasy Palo Gordo durante las 08:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

La Belleza

Cortes por Algunos sectores de la vereda Naranjos durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Wilches

Cortes en Barrios 12 de Junio y España puente sogamoso durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Vélez

Interrupciones en Vereda Caño Bonito y algunos sectores de las veredas Rio Blanco y San Jose durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores de los barrios el Danubio y Comuna 6 durante las 07:30 - 16:30 horas por remodelación de redes.

