Durante este miércoles, 21 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Landázuri

Los cortes de suministros se realizarán en Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Pitalito, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de remodelación de redes.

Barrancabermeja

La interrupción del suministro se realizará en Barrios Las Granjas, San Pedro, 20 de Agosto, El Progreso, El Danubio, San Martín, Expansión Baja San Martín, Terrazas Del Puerto, Ciudadela Educativa, Rafael Rangel, Terrazas del Puerto, Ciudad del Sol, Prados de Argelia, Altos de Argelia, Miradores del Lago, La Unión y algunos sectores de Barrancabermeja, San Jose Obrero, Kennedy y las veredas Comuneros y Ciénaga Brava durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Los cortes de luz programados para este miércoles en Colombia (foto: Pexels).

Santa Helena Del Opón

Los cortes serán en Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Simacota

Interrupciones del servicio en Serranía De Los Cobardes O Yariguis durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Vélez

Cortes en Veredas San Pedro, El Tagual, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona y La Soledad durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Piedecuesta

Cortes en Barrios Reserva de La Loma, Candelaria I Etapa, Primavera II, Edymar, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Hoyo Grande, Prados De Miraflores, Centro, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Los Cedros y Villa Marcela II durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Piedecuesta

Interrupciones en Barrios Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Escuela Normal, El Molino, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas Del Rio, La Feria, La Cantera, Villas del Rosario, Monserrate, Bellavista, Camino del Parque y algunos sectores de las veredas Las Amarillas y Barro Blanco durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Lebrija

Cortes de energía en Veredas La Cutiga, Montevideo, Filo de Cruces, Conchal, Centenario, Vanegas, Sardinas, Llanadas, El Santero, El Salado, San Cayetano, San Joaquín, La Victoria, El Oso, Aguirre, Buenavista, Filo De Cruces y Zaragoza durante las 07:00 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Rionegro

Cortes del suministro en Veredas Tambo Quemado, Honda, Cruces, Tambor, Miralindo, Golconda y Centenario Mensuly durante las 07:00 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Bucaramanga

Interrupciones en Barrios Villa Rosa, San Cristobal, Villa Maria, Esperanza III, El Plan, Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, La Independencia, Comuneros, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena, Los Ángeles, Zona Escarpa y Vereda Pedregal durante las 07:00 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Girón

Cortes en Algunos sectores de los barrios, Rio de Oro, Portal Campestre durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Algunos sectores del barrio Esperanza lll durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Interrupciones en Algunos sectores barrios Galan Gomez durante las 07:15 - 10:15 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Socorro

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores del barri El Bosque durante las 08:00 - 11:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes por Algunos sectores del barrio Chapinero durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Algunos sectores de los barrios El Centro, La Rinconada durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Interrupciones en Algunos sectores del barrio Arenales durante las 07:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

San Vicente De Chucurí

Cortes en Algunos sectores de la vereda Yarima durante las 07:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

San Pablo

Cortes en Algunos sectores del barrio, San Pablo Rural durante las 08:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

