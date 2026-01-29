En esta noticia
Durante este jueves, 29 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.
Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.
Los cortes de luz que habrá este jueves 29 de enero
Puerto Wilches
- Los cortes de suministros se realizarán en Corregimientos Comuneros, Pradilla, Puente Sogamoso, Cayumba y San Claver; Y, La vereda Puente Sogamoso durante las 05:00 - 06:00 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.
Barrancabermeja
- La interrupción del suministro se realizará en Veredas La Arenosa y algunos sectores de La Raíz durante las 05:00 - 06:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Sabana De Torres
- Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Sabaneta durante las 05:00 - 06:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Coromoro
- Interrupciones del servicio en Veredas Anacal Alto, Arrayana, La Hoya, Batan, Naranjal, Salina, Ture, Santa Clara, Llano, Percachal y Anacal Bajo durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Charalá
- Cortes en Algunos sectores de la vereda Flores durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Lebrija
- Cortes en Veredas La Aguada y El Salado durante las 07:30 - 08:00 horas por remodelación de redes.
Girón
- Interrupciones en Vereda Bocas durante las 07:30 - 08:00 horas por remodelación de redes.
Sabana De Torres
- Cortes de energía en Vereda Aguas Claras durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Vélez
- Cortes del suministro en Veredas El Amarillo y algunos sectores de Los Laureles durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.
Oiba
- Interrupciones en Todo el casco urbano del municipio, exceptuando las urbanizaciones Faisal Mustafa, El Saman y Bahía Chala Además, algunos sectores de las veredas San Bartolome y Volador durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Bucaramanga
- Cortes en Barrio El Prado sectores de las carreras 33 y 33A con calle 32 durante las 07:30 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
San Pablo
- Cortes en Barrio El Progreso sectores de la carrera 5 con calles 8 y 9 durante las 07:15 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Bucaramanga
- Interrupciones en Barrios Brisas Del Mutis Conalvivienda y Villas D e San Patricio durante las 05:00 - 10:30 horas por Mantenimiento preventivo de redes.
San Gil
- Interrupciones de electricidad en Barrio Maria Auxiliadora sectores de la calle 10 con carrera 11 durante las 08:30 - 10:45 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Bucaramanga
- Cortes por Barrio El Prado sectores de las carreras 33 y 34 entre calles 37 a la 41 durante las 09:45 - 11:45 horas por mantenimiento preventivo de redes.
San Gil
- Cortes en Algunos sectores de la vereda Guarigua Bajo durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
San Pablo
- Interrupciones en Barrio la Victoria sectores de las calles 12A, 13, 13A con carreras 9 y 10 durante las 10:00 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Puente Nacional
- Cortes en Algunos sectores de la vereda Petaqueros durante las 08:00 - 13:00 horas por remodelación de redes.
Oiba
- Cortes en Hospital San Rafael de Oiba y casco urbano, en los sectores comprendidos entre las carreras 4, 5 y 6 y las calles 9 a la 14 durante las 08:00 - 14:20 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Oiba
- Cortes en Todo el casco urbano del municipio, exceptuando las urbanizaciones Faisal Mustafa, El Saman y Bahía Chala Además, algunos sectores de las veredas San Bartolome y Volador durante las 13:50 - 14:20 horas por mantenimiento preventivo de redes.