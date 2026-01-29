En esta noticia Los cortes de luz que habrá este jueves 29 de enero

Durante este jueves, 29 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Puerto Wilches

Los cortes de suministros se realizarán en Corregimientos Comuneros, Pradilla, Puente Sogamoso, Cayumba y San Claver; Y, La vereda Puente Sogamoso durante las 05:00 - 06:00 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

La interrupción del suministro se realizará en Veredas La Arenosa y algunos sectores de La Raíz durante las 05:00 - 06:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este jueves en Colombia (foto: Pexels).

Sabana De Torres

Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Sabaneta durante las 05:00 - 06:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Coromoro

Interrupciones del servicio en Veredas Anacal Alto, Arrayana, La Hoya, Batan, Naranjal, Salina, Ture, Santa Clara, Llano, Percachal y Anacal Bajo durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Charalá

Cortes en Algunos sectores de la vereda Flores durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Lebrija

Cortes en Veredas La Aguada y El Salado durante las 07:30 - 08:00 horas por remodelación de redes.

Girón

Interrupciones en Vereda Bocas durante las 07:30 - 08:00 horas por remodelación de redes.

Sabana De Torres

Cortes de energía en Vereda Aguas Claras durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Vélez

Cortes del suministro en Veredas El Amarillo y algunos sectores de Los Laureles durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Oiba

Interrupciones en Todo el casco urbano del municipio, exceptuando las urbanizaciones Faisal Mustafa, El Saman y Bahía Chala Además, algunos sectores de las veredas San Bartolome y Volador durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Barrio El Prado sectores de las carreras 33 y 33A con calle 32 durante las 07:30 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Pablo

Cortes en Barrio El Progreso sectores de la carrera 5 con calles 8 y 9 durante las 07:15 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones en Barrios Brisas Del Mutis Conalvivienda y Villas D e San Patricio durante las 05:00 - 10:30 horas por Mantenimiento preventivo de redes.

San Gil

Interrupciones de electricidad en Barrio Maria Auxiliadora sectores de la calle 10 con carrera 11 durante las 08:30 - 10:45 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes por Barrio El Prado sectores de las carreras 33 y 34 entre calles 37 a la 41 durante las 09:45 - 11:45 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Gil

Cortes en Algunos sectores de la vereda Guarigua Bajo durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Pablo

Interrupciones en Barrio la Victoria sectores de las calles 12A, 13, 13A con carreras 9 y 10 durante las 10:00 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puente Nacional

Cortes en Algunos sectores de la vereda Petaqueros durante las 08:00 - 13:00 horas por remodelación de redes.

Oiba

Cortes en Hospital San Rafael de Oiba y casco urbano, en los sectores comprendidos entre las carreras 4, 5 y 6 y las calles 9 a la 14 durante las 08:00 - 14:20 horas por mantenimiento preventivo de redes.

