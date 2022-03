Vio el negocio en vender lo que otros consideran basura: juntó u$s 400.000 en una sola operación

El cazador de antigüedades se volvió viral cuando compró una casa repleta de objetos valiosos que perteneció a Bette Joan Rac, una profesora de música que era, además, acumuladora de antigüedades.

Alex Archbold es dueño de una conocida tienda especializada, junto a su esposa, ubicada en Edmonton (Alberta, Canadá). Es muy conocido en la zona, además, por su canal de YouTube donde a menudo graba videos en los que muestra sus hallazgos históricos.



COMPRÓ LA CASA POR U$S 10.000 Y VENDIÓ LOS OBJETOS QUE TENÍA POR U$S 400.000

Según informó CBC, el hombre se había puesto en contacto por primera vez con la profesora de música cuando le había comprado un auto Cadillac :



"Conocí a Madame Rac por primera vez hace un par de años cuando me invitaron a ver su Cadillac de 1964 en el garage. Nunca estuve dentro de su casa porque ella dijo que tenía que ordenar. A partir de ahí me la encontraba en cafeterías, charlábamos y nos saludábamos", señaló Archbold en diálogo con el portal Boredpanda.



En noviembre de 2020, la mujer murió a los 76 años y fue ahí cuando a Archbold le surgió la posibilidad de comprar la propiedad. "Cuando vi el interior me sorprendió un poco el estado de la casa. Estaba en un estado extremo de acaparamiento. De hecho, la única razón por la que la compré fue porque pensé que podía ser una aventura divertida para el canal de YouTube y que, al menos, compraba un piano de cola", recordó.



DE LINGOTES DE PLATA Y ANILLOS DE ORO Y DIAMANTES

Apenas entró a la extraña casa, prendió su cámara y registró todo para un video que dura aproximadamente 40 minutos -disponible en su canal de youtube-, donde explora, indaga y se topa con invaluables objetos perdidos en el tiempo en la casa de Joan Rac. De acuerdo a las imágenes, algunas habitaciones estaban llenas hasta el techo de contenedores o basura.



"Los hallazgos más impresionantes fueron billeteras llenas de efectivo, un lingote de plata, y bolsas llenas de anillos de oro y diamantes", explicó. También había pequeños objetos que podían juntarse para armar un lote potable: vajilla, porcelana, lámparas.



Sin pensarlo dos veces, el bloguero juntó todos los objetos más valiosos e interesantes de la casa y los ofreció en una subasta que llegó hasta Italia, Australia y Alemania, entre otros países.



"Invertimos u$s 10.000 en la compra de los contenidos de la casa y hasta ahora vendimos u$s 400.000 entre subastas, contenidos y tesoros ¡Fue la mejor inversión que he hecho hasta la fecha!", sentenció contento Archbold.



