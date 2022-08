¿Qué no se debe hacer en un avión?: los 10 mandamientos para acatar sí o sí en pleno vuelo

Viajar en avión puede resultar para muchos una experiencia placentera y emocionante, principalmente si están por iniciar las vacaciones. Sin embargo, también pueden surgir contratiempos o situaciones que aumenten los niveles de estrés si es que no acatamos ciertas órdenes por parte de la tripulación y mantenemos un comportamiento adecuado.

En este contexto, los miembros de la tripulación son quienes se encargan de brindar seguridad y la garantía de que todo va a salir bien. Por eso, el sitio especializado Travel + Leisure realizó un listado de 10 acciones que se pueden considerar "ofensivas", y se recomiendan evitar durante un vuelo, para facilitar el trabajo de los tripulantes.

"Hay mucho más en el trabajo que proporcionar un servicio a bordo. Somos ante todo profesionales de la seguridad y estamos capacitados para manejar situaciones de emergencia que pueden ocurrir en cualquier momento durante un vuelo", expresó Andy, miembro actual de la tripulación de una importante aerolínea a ese medio.

estas son las 10 cosas que no debés hacer durante un vuelo

Estas son las 10 acciones que se deben evitar en un vuelo:

1- TOCAR UN MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN SIN SU CONSENTIMIENTO

Así como no se debe tocar a desconocidos estando en tierra, tampoco debería suceder en el aire.

"No nos toquen. No me pinches ni me toques ni muevas los dedos sobre mi brazo. Tengo una etiqueta con el nombre. 'Señora' y 'disculpe' también funcionan muy bien", opinó una azafata.

Las acciones a tener en cuenta para lograr una mejor convivencia en el vuelo.

2- Pedir agua inmediatamente después de embarcar

El momento de embarcar es caótico tanto para los pasajeros como para la tripulación. Además, es una de las instancias en las que los miembros de la tripulación tienen varias tareas de seguridad importantes que manejar.

Por eso, solicitan evitar este tipo de pedidos. Según manifestaron, es habitual que algún pasajero solicite agua para tomar medicación, pese a haber contado con tiempo de espera tanto en el aeropuerto como en la zona de pre embarque.

3- Usar el baño en un momento inoportuno

Si bien los tripulantes reconocen que, por supuesto, las emergencias suceden, en la medida de los posible, valoran que los pasajeros puedan quedarse en sus asientos en determinados momentos.

Un ejemplo es durante el servicio a bordo. "No puedo soportar cuando los pasajeros se levantan para ir al baño cuando estamos repartiendo bebidas", señaló un empleado de una aerolínea. "Es difícil llevar la bandeja, y mucho más equilibrarla sobre la cabeza de alguien mientras intentan apretarse a mi lado para volver a su asiento".

4- utilizar el timbre de llamada continuamente

La tripulación pide "usar con moderación" esta herramienta. La paciencia en el vuelo será fundamental para una mejor convivencia.

5- Pedirle a un miembro de la tripulación que sea su "conserje" de conexión personal

Asegurarse de llegar a un vuelo de conexión es, por supuesto, una tarea importante, pero no es posible esperar que la tripulación conozca los detalles sobre las conexiones de todos los pasajeros.

6- Exigir una comida después de que el servicio esté completo

Si un pasajero durmió mientras ofrecían el servicio, o no tenía ganas de comer en ese momento en particular, es posible que no pueda reclamar su comida más tarde.

7- Exigir ayuda con un bolso pesado

"No nos pagan, así que si nos lesionamos en el trabajo, no recibimos compensación laboral, porque técnicamente aún no estamos trabajando", señaló un miembro de la tripulación.

Viajar en avión puede ser placentero y el buen trato a la tripulación es fundamental.

8- Estiramiento en el medio del pasillo

Si bien en los vuelos largos es necesario elongar los músculos y estirarse, es importante no hacerlo en medio del pasillo en cualquier momento. Los asistentes de vuelo necesitan ese espacio para brindar un buen servicio.

9- cortarse o Limarse las uñas

Este punto aplica tanto para los asistentes de vuelo como para todos los pasajeros: "Cortarse o limar las uñas de los dedos de las manos y los pies está entre los primeros lugares de la lista de molestias de los pasajeros".

10- No decir "gracias"

Saludar a la tripulación al salir del avión y emitir un simple "gracias", es signo de buena educación. "Nosotros también somos personas. Por favor, trátennos con respeto", expresó una azafata.