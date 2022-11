Carlos Tevez renunció a Rosario Central: "Voy a dar un paso al costado"

Carlos Tevez, entrenador de Rosario Central, anunció hoy su salida del club pese a haber firmado un contrato hasta junio de 2023 . El exfutbolista definió esto debido a las elecciones que el club llevará a cabo en las próximas semanas, con cinco candidatos a presidente.

"Voy a dar un paso al costado, no es conveniente para nadie que yo siga", manifestó Tevez en conferencia de prensa este jueves. El DT explicó la decisión en base a la nueva dirigencia que asumirá la titularidad del club tras las elecciones del próximo 18 de diciembre y remarcó que será esta la que tendrá que "tomar decisiones" a futuro.

Tevez habría tomado la decisión de renunciar a su cargo dado que considera que la temporada entrante no podrá armar el equipo que desea ni afrontar el próximo mercado de pases en las condiciones que él quisiera tener.

"Doy las gracias a la gente por bancarme en estos cuatro meses y medio casi cinco", agregó el DT, subrayando que "la relación fue muy buena" y que hoy definió dar un paso al costado "pensando en el club" .

"Como dije, nunca vine a hacer política a Central, yo vine a hacerle bien al club y cuando se puso mi nombre en política no me gustó. Primero está el escudo de Central y no mi nombre", disparó además.



Noticia en desarrollo.