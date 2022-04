Semana Santa 2022 en Netflix: las nuevas 5 películas y series inspiradas en Jesús

Con el Domingo de Ramos del pasado 10 de abril, comenzó Semana Santa en la Argentina: la comunidad cristiana sostendrá durante toda la semana una fuerte actividad litúrgica, la cual concluirá el próximo Domingo de Resurrección, el 17 de abril.

En este período de reflexión cristiana, Netflix presenta distintas propuestas tanto de series como de películas en línea con las conmemoraciones que los creyentes realizan durante toda la semana, recordando la muerte y resurrección de Jesucristo.

SEMANA SANTA: 5 PROPUESTAS PARA VER EN NETFLIX

1. MESÍAS

Esta historia de ficción original de Netflix cuenta la historia de una agente de la CIA que investiga a un carismático líder espiritual quién, con su movimiento religioso, causa una profunda agitación política.

La serie de 10 episodios fue estrenada en el 2020 y cuenta tan solo con una temporada. Participan Michelle Monaghan (True Detective), Mehdi Dehbi (El hombre más buscado) y John Ortiz (Los juegos del destino).

2. LA RESURRECIÓN DE CRISTO

Este film de 2016 dirigido por Kevin Reynolds cuenta la historia de un joven y ambicioso centurión romano, Clavius (Joseph Fiennes), quién recibe de Poncio Pilato -prefecto de Judea- la misión de investigar cómo desapareció misteriosamente el cuerpo del predicador de Nazareth Jesús, crucificado hace unos tres días.

3. NOÉ

La película dirigida por Darren Aronofskyy realiza un enfoque propio sobre la historia bíblica de El arca de Noé del libro del Génesis: el director y también escritor se refiere a la niñez de Noé (Russell Crowe), cuando este fue testigo de la muerte de su padre, Lamec, por parte de un joven Tubal-Caín.

Años más tarde, cuando Noé ya convive con su esposa (Jennifer Connelly) y sus hijos, este observa como una flor crece instantáneamente del suelo para luego ser perseguida por los sueños de una gran inundación. Así, Noé conoce el destino de toda vida en la tierra con el diluvio universal, lo que lo llevará a construir su famosa embarcación.

La película es protagonizada por un reparto coral en el que participan, entre otros, Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly, Douglas Booth, Logan Lerman, Emma Watson y Ray Winstone.

4. EL CIELO SÍ EXISTE

Basada en el best seller del New York Times del mismo nombre, El cielo sí existe cuenta la historia real de un padre de un pequeño pueblo que debe encontrar el coraje y la convicción para compartir la vida extraordinaria y cambiante de su hijo, quién afirma haber visitado el cielo durante una experiencia cercana a la muerte.

El niño, Colton, relata los detalles de su asombroso viaje con inocencia infantil y habla con naturalidad sobre cosas que sucedieron antes de su nacimiento. Ante esto, su padre Todd (el actor nominado al Oscar y ganador de un Emmy, Greg Kinnear) se enfrenta al reto de analizar y compartir lo que cuenta su hijo.

5. DIOS NO ESTÁ MUERTO

Basada en el libro del autor Rice Brooks, titulado "Dios no está muerto: evidencia de Dios en una era de incertidumbre", esta película del 2014 cuenta la historia de un joven estudiante devoto al cristianismo que se ve obligado por su profesor de filosofía a probar la existencia de Dios o sino reprobará.

El joven, Josh Wheaton (Shane Harper), se ve empujado por su profesor ateo quién considera que Dios es una ficción pre-científica, a probar la existencia de este. Así, la película presenta la narrativa evangélica de la persecución a los cristianos en los Estados Unidos , específicamente la idea de las universidades como "fábricas de Ateísmo"

Una secuela, Dios No está muerto 2, se estrenó el 1 de abril de 2016, mientras que Dios No está muerto 3 se estrenó en el año 2018, y Dios No está muerto 4, en 2021.