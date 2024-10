Quién es el argentino que está entre los favoritos a ganar el Premio Nobel de Literatura

Un argentino figura entre los favoritos al Premio Nobel de Literatura 2024 que entregará la Academia Sueca este jueves 10 de octubre. El último ganador fue el escritor noruego Jon Fosse, autor con más de cuatro décadas de trayectoria que abarca obras de teatro, novelas, poemarios, ensayos, libros para niños y traducciones .

La terna del galardón, que es acompañado por un diploma y una remuneración económica, que discuten los aficionados contempla nombres de los últimos tiempos, como el japonés Haruki Murakami y el inglés Salman Rushdie, pero también hubo sorpresa con la autora china Can Xue.

¿Quién es el argentino favorito al Premio Nobel de Literatura 2024?

El argentino César Aira también es uno de los favoritos en las encuestas. El autor tiene más de 100 libro publicados. No da entrevistas a medios locales, pero hace unos meses apareció su testimonio en la revista brasileña Piauí donde contó que tenía preparadas dos "novelitas", como denomina él a sus textos.

Sus editores oficiales son Damián Ríos de Blatt & Ríos y Francisco Garamona de Mansalva. " Y ahora he estado pensando, porque una me ha salido mejor que la otra, más imaginativa, ¿a quién se la voy a regalar? ", bromeó, según el medio citado.

"La tarde que me recibió, Aira, que cumplió 75 años este año, vestía una camisa de cuadros de manga corta, jeans y zapatillas (...) Su voz, temblorosa y frecuentemente baja, sonaba a veces como si estuviera a punto de ser superado por la emoción. (...), se lee en la nota realizada por el escritor y crítico literario brasileño Alejandro Chacoff.

"En su estudio, Aira me mostró un estante de sus manuscritos no publicados. Según él, hay más de 40 títulos", finaliza Chacoff.

En 2021, cuando recibió el premio Formentor en Sevilla, Aira se refirió a su vínculo con los galardones: "Es el último premio que recibo. Uno lo agradece, de todo corazón. Pero hay que pagar un poco caro con entrevistas, con un discursito que a mí me da más trabajo que escribir siete novelas. Los premios ya no me aportan nada y creo que harían muy feliz a algún joven ".

César Aria tiene una carrera prolífica. (Fuente: museobarriodeflores.com.ar).

¿Quién es César Aria?

Se trata de un prolífico escritor argentino. Nació en Pringles (provincia de Buenos Aires) en 1949. Vive en Flores (CABA) desde que tiene 18 años. Sus obras fueron editadas en más de 30 países, de distintos continentes.

"La belleza de sus tapas o las publicadas desde el alemán, inglés o japonés, hacen del autor un ser único, que pasará a la posteridad", explica la web del Museo del Barrio de Flores, donde se encuentra parte de su obra.

¿Qué novelas publicó César Aira?

1975: Moreira

1981: Ema, la cautiva

1983: La luz argentina

1984: El vestido rosa. Las ovejas

1984: Canto castrato

1987: Una novela china

1990: Los fantasmas

1991: El bautismo

1991: La liebre

1992: La guerra de los gimnasios

1992: Embalse

1992: El llanto

1992: El volante

1992: La prueba

1993: Cómo me hice monja

1993: Fragmentos de un diario en los Alpes

1994: Diario de la hepatitis

1994: El infinito

1994: La costurera y el viento

1994: Los misterios de Rosario

1995: Los dos payasos

1995: La fuente

1996: La abeja

1997: Dante y Reina

1997: Taxol: precedido de Duchamp en México y La broma

1997: El congreso de literatura

1997: La serpiente

1998: Las curas milagrosas del Doctor Aira

1998: La trompeta del mimbre

1998: El sueño

1999: La mendiga

2000: Haikus

2000: El juego de los mundos

2000: Un episodio en la vida del pintor viajero

2001: Un sueño realizado

2001: La villa

2002: Varamo

2002: El mago

2002: La pastilla de hormona

2003: La princesa Primavera

2003: Mil gotas

2003: El tilo

2004: Las noches de Flores

2004: Yo era una chica moderna

2004: Cumpleaños

2005: Yo era una niña de siete años

2005: El cerebro musical

2005: El pequeño monje budista

2005: Cómo me reí

2006: Parménides

2006: La cena

2006: La villa

2006: El todo que surca la nada

2007: Las conversaciones

2007: La vida nueva

2007: Picasso

2008: Las aventuras de Barbaverde

2009: La confesión

2009: La revista Atenea

2010: Yo era una mujer casada

2010: El perro

2010: El té de Dios

2010: El error

2010: El divorcio

2010: Festival

2011: En el café

2011: El hornero

2011: El criminal y el dibujante

2011: Cecyl Taylor

2011: El mármol

2011: El náufrago

2011: Los dos hombres

2012: Entre los indios

2013: Relatos reunidos

2013: El ilustre mago

2013: El testamento del mago tenor

2013: Tres historias pringlenses

2013: Actos de caridad

2013: Margarita (un recuerdo)

2014: Artforum

2014: Triano

2014: Biografía

2015: El santo

2015: La invención del tren fantasma

2017: Una aventura

2017: Eterna juventud

2017: Saltó al otro lado

2018: El gran misterio

2018: Un filósofo

2018: Prins

2019: El presidente

2019: Pinceladas musicales

2020: Fulgentius

2020: Lugones

2020: El pelícano

2021: Kómodo

2021: En la confitería del Gas

2021: En el Congo

2021: Vilnius

2022: El jardinero, el escultor y el fugitivo

2022: El panadero

2022: Los últimos días de Nostradamus

2024: En El Pensamiento

¿Cuándo se entregan los Premios Nobel 2024?

