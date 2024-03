¿Qué es la tanatopraxia? El sombrío oficio que estudió Oriana Sabatini

Oriana Sabatini reveló cómo decidió estudiar el oficio de la tanatopraxia, un trabajo abocado a la preparación de cadáveres de cara a los velorios. La cantante y modelo contó que siempre le dio "curiosidad el tema de la muerte" .

La joven, de 27 años, explicó que se replanteó su vida tras irse a vivir al exterior y a raíz de la exposición mediática por su trabajo: " Me di cuenta de que no me estaba haciendo bien ".

"Me puse a buscar qué de todo me podía hacer bien. Empecé a estudiar la parte teórica a distancia y las prácticas presenciales", detalló en diálogo con LAM. Además, explicó cómo fue la modalidad de cursada.

¿Qué es la tanatopraxia?

La carrera que consiste en preparar personas para el velorio. El tanatopractor se ocupa de " borrar los signos de la muerte ", es decir, que limpia el cuerpo del fallecido y también se ocupa del embalsamiento, la restauración y reconstrucción estética del cadáver.

Con la limpieza del cuerpo se pretende prolongar su duración para que puedan atravesar el velorio más la despedida de familiares y amigos. Sabatini explicó que el curso que tomó consistió en una primera parte de cinco días a pura teoría.

Pero, "en Italia hay mucha gente adulta" y el primer día llegaron seis cuerpos sobre los cuales debían trabajar.



¿Cómo eligió Oriana Sabatini empezar a estudiar tanatopraxia?

La cantante contó que una vez estaba mirando las historias del youtuber y streamer Martín Cirio, quien una vez había mencionado que una amiga salió con un tanapractor.

"Vi que puso el Instagram de este señor y no podía creer que existía esta carrera", aunque reconoció que ama cantar y no dejará de hacerlo. "Entonces pensé qué puedo hacer para saciar estos deseos y fascinación que tengo. Descubrí esta carrera que se puede hacer en poco tiempo ".

Sobre los destalles del curso que tomó, puntualizó en que aprendió a embalsamar para que los cuerpos duren una semana. A los mismos se los aspira y pone formol, como así también se les cose la boca.

"Es una carrera hermosa. A diferencia del trabajo que hacemos, es algo muy anónimo. Es un servicio. A veces no ves a la familia y la persona a la que se lo estás haciendo no te lo agradece", aseguró Oriana.