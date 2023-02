¿Puedes identificar los rostros ocultos? Sólo un experto con VISTA DE ÁGUILA puede resolver este reto visual

Los retos visuales son pasatiempos divertidos que entretienen a nuestro cerebro y ponen a prueba nuestras habilidades de observación. Con el paso del tiempo, estos desafíos extremos fueron ganando popularidad entre los internautas, y desde entonces se volvieron una adicción para muchos.

Si te gustan los desafíos visuales, entonces llegaste al lugar correcto. A pesar de que suelen ser bastante sencillos, muchas veces se tornan confusos por las formas, colores y objetos que presento. Pero ¿a quién no le gustan los retos virales?

En qué consiste el nuevo reto visual

Este reto viral llama la atención de muchos usuarios en las redes sociales, ya que el 99% de los participantes no logra encontrar la solución en un tiempo considerable. Sin embargo, para que esta experiencia sea todo un desafío, porque cuenta con un límite de tiempo de 10 segundos . ¿Puedes resolverlo a tiempo?

El objetivo del día es encontrar a todos los rostros ocultos en la imagen. A simple vista parece un bosque lleno de árboles, sin embargo, hay elementos que pasan desapercibidos. ¿Estás listo? ¡A jugar!

Solución del reto visual

Es cierto que estos desafíos no son una tarea fácil, además el tiempo para resolverlo es limitado y somos conscientes de ello, por eso es muy importante que cuentes con una gran agudeza visual. Si no cuentas con las capacidades suficientes entonces seguramente no lograste resolverlo, por eso te dejamos la respuesta en la siguiente imagen.

En cambio, si lograste cumplir con el objetivo a tiempo ¡Eres todo un genio! ya que formas parte del 1% de los usuarios que logran resolver este enigma. Si te gustó este desafío no te olvides de compartirlo y de seguir probando los demás que se encuentran en nuestro sitio web.