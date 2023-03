¿Puedes encontrar todas las piezas blancas del dominó? Sólo el 3% pudo resolver este desafío viral en tiempo récord

Un nuevo desafío visual extremo pondrá a prueba tus capacidades de percepción. Este divertido reto viral es uno de los más populares en redes sociales, ya que obliga a los participantes a desafiar sus habilidades visuales y su capacidad de atención en tan solo unos segundos.

Muchas personas optan por los desafíos visuales para entrenar su mente y entretenerse de una forma sana . Sin embargo, más allá de ser un pasatiempo, estimulan en gran medida la creatividad y, además, ayudan a mejorar aptitudes como la memorización y la concentración.

Ventajas de resolver un acertijo visual

Elegir un desafío visual es un pasatiempo muy divertido del que podemos sacar mucho provecho, porque podemos disfrutarlo solos o con nuestros amigos. Ahora se ha hecho viral un acertijo visual que muy pocas personas consiguen resolver.



La mayoría de los desafíos virales que circulan por Internet apenas los resuelven el 10% de las personas, debido a dos motivos: muchas imágenes son más confusas de lo que parecen en un principio y la mayoría de las personas no prestan la atención suficiente a los detalles. ¿Podrás ser un genio y resolver el reto del día?

Objetivo del desafío del día

En la siguiente imagen, existe una gran cantidad de fichas de dominó, sin embargo, también hay una pieza blanca, que no tiene ningún punto en sus dos cuadrados. Por lo tanto, el reto de hoy consiste en: encontrar tres piezas totalmente blancas.



Sabemos que la prueba no es sencilla, pero para que sea más extremo el desafío, solo te damos 15 segundos para resolverla. ¿Crees que eres capaz de conseguirlo? ¡A jugar!



SOLUCIÓN DEL DESAFÍO VIRAL

Si has superado el límite de tiempo y no has dado con la solución, no te frustres. Debes tener en cuenta que estos acertijos visuales están hechos para que sea complicado dar con la respuesta correcta. Por eso, en la siguiente imagen podrás ver las tres piezas del dominó resaltadas sobre las demás.

Si te pareció divertido el desafío de hoy, puedes compartir la imagen con tus amigos y familiares y animarlos a que resuelvan el acertijo. En nuestro sitio web encontrarás nuevos retos visuales para entretenerte.