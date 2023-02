¿Puedes encontrar la lámpara escondida? Sólo el 5% de los usuarios la hallaron a tiempo en este reto visual

Los retos virales están siendo furor en las redes sociales, porque se adaptan a grandes y chicos. Muchos de estos acertijos visuales se encuentran disponibles para que algunos internautas los utilicen para entrenar sus mentes y aumentar sus niveles de coeficiente intelectual.



Sin embargo, también son considerados un pasatiempo excelente para quienes quieran entretenerse y ocupar su tiempo libre. Por eso, hoy te traemos un fantástico reto visual que ayudará a cumplir con tu propósito de estimular la mente.

EN QUÉ CONSISTE EL DESAFÍO DE HOY

El objetivo del reto visual que verás a continuación consiste en observar la figura de un hombre que camina de noche con bastón en mano y muy bien vestido.

Sin embargo, hay algo que no cuadra del todo en la escena. La misión es descubrir de qué se trata, empezando por el hecho de que hay una lámpara perdida.

Debes mirar la imagen sin distraerte, puesto que el objetivo es encontrar una lámpara escondida. Asimismo, solo tendrás ¡5 segundos para ubicarla! Pero no te olvides que muy pocos usuarios lograron encontrar el objetivo a pesar de que está a simple vista. ¿Puedes verla? ¡A jugar!



Respuesta del desafío

Si pudiste resolver el acertijo en menos de 5 segundos, queremos felicitarte. Eso demuestra que sos una persona con grandes habilidades de observación por haber podido identificar los nueve graves errores en tan poco tiempo.



En cambio, si no lograste dar con el resultado a tiempo, tranquilo, no te estreses, nuestra misión es entretenerte. Sabemos que no era nada fácil dar con la solución de este reto visual, aunque de todas formas agradecemos que lo intentaste. La lámpara escondida estaba justo encima del hombre, solo había que girar la imagen.