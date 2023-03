¿Puedes encontrar a los 3 animales escondidos? El 95% no logró superar este reto viral nivel dios

Los acertijos visuales están de moda en las redes sociales porque son imágenes divertidas que nos entretienen y desafían a nuestro cerebro. Este tipo de desafíos virales resultan adictivos para muchos debido a su dificultad.

Hoy les traemos un nuevo acertijo visual extremo que llamó la atención de muchos participantes ya que solo el 5% de los jugadores encontró la respuesta. Por ello, es recomendable que prestes mucha atención y lo resuelvas lo antes posible.

En qué consiste el desafío del día

El objetivo de este desafío viral es encontrar los tres animales que solo ven el 5% de los usuarios. Si te gustan este tipo de desafíos extremos, este podría ser perfecto para vos, ya que tiene un límite de 10 segundos para ser resuelto.

Este tipo de retos virales no son nada simples, por lo que solo alguien con buenas habilidades mentales puede descubrir fácilmente qué es lo que está mal. La realidad es que, aparte de la presión de tener un límite de tiempo, es difícil encontrar al objetivo a simple vista. ¿Estás listo? ¡A Jugar!

Solución al desafío del día

En estos retos nos confunden con las formas, los colores y los objetos que presentan. Pero, si a pesar de ello lograste revolverlo ¡Felicidades! eres todo un genio.

Pero si con las pistas no lograste encontrar el error en este desafío viral, no te preocupes, no es un enigma visual fácil de resolver. A continuación, presentamos la solución al desafío extremo.