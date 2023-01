Premios Globo de Oro 2023: dónde verlos, cuáles son los nominados y qué chances tiene "Argentina, 1985"

Esta noche a partir de las 22 horas se entregarán los Premios Globo de Oro 2023. Las principales candidatas de Hollywood son Avatar, Top Gun y Elvis mientras que las series House of Dragon, Better Call Saul y The Crown pican en punta para llevarse la estatuilla de mejor drama televisivo. Argentina, 1985 será la representante latinoamericana en la categoría en idioma no inglés.



La ceremonia de los Globo de Oro serán televisados por la señal TNT, tras la fuerte polémica surgida en 2021. La cadena estadounidense NBC había cancelado la difusión de los premios, y por eso el año pasado no estuvieron en la pantalla chica. Los galardonados fueron anunciados por Twitter, y el problema principal radicó en la ausencia de personal afroamericano en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que organiza el evento.

La película "Argentina, 1985" fue nominada a los premios Globos de Oro



La conducción de la gala de este año estará a cargo de Jerrod Carmichael, pese a que se creía que Ricky Gervais tomara la posta por sexta vez. Se espera que participen de la presentación el director Quentin Tarantino, las actrices Ana de Armas y Jamie Lee Curtis y el cantante Billy Porter. Las películas con más nominaciones son "The Banshees of Inisherin", con ocho, y "Everything Everywhere All at Once", con seis.

PREMIOS GLOBO DE ORO 2023: "Argentina, 1985" será la única película latinoamericana

Además de que "Argentina, 1985" representa a América Latina, hay una gran expectativa con esta película de cara a los premios Oscar. El antecedente de ganar un Globo de Oro y la estatuilla de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo tiene La Historia Oficial, mientras que El Secreto de sus Ojos es otro film que trata la misma temática y obtuvo el galardón más importante del cine.

"ARGENTINA, 1985": ConTRA quién compite

Las principales competidoras de "Argentina, 1985" son RRR, de India, y Decision to Leave, de Corea del Sur. Por su parte, Alemania presenta All Quiet on The Western Front y Bélgica se postula con Close. Las chances de la representante nacional están intactas así como también la expectativa local.

PREMIOS Globo de oro: El episodio que protagonizó Tom Cruise

En mayo de 2021 el afamado actor estadounidense Tom Cruise, principal figura en Top Gun y Misión Imposible, fue noticia por haber devuelto los 3 Premios Globo de Oro que ganó en su carrera. Por este motivo el reconocido artista se sumó a una ola de críticas que había recibido la academia de Hollywood por machismo y racismo en su personal. La misma situación había llevado a su no televisación ese mismo año.