Por la guerra, la FIFA anunció severas medidas contra Rusia, que incluso podría quedar afuera del Mundial

La Federación Francesa de Fútbol (FFF), cuya selección es la vigente campeona del mundo (Francia), "se inclina por una exclusión de Rusia del próximo Mundial" tras la invasión a Ucrania, afirmó este domingo su presidente Noël Le Graët .

"El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia" del Mundial, explicó Le Graët.

Coupe du monde 2022 : Noël Le Graët favorable à l'exclusion de la Russie en raison de la guerre en Ukraine https://t.co/KibWdbozBD pic.twitter.com/r3l9OxEH6W — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 27, 2022

Rusia no tiene todavía su pasaje para el Mundial de Qatar 2022 y debe jugar en marzo un repechaje con ese objetivo, pero sus eventuales adversarios anunciaron ya que no jugarán contra esa selección tras el ataque a Ucrania.

Por qué es la guerra entre Rusia y Ucrania: qué pasó en 2014



Qatar 2022: tensión porque un espónsor del mundial desde 1986 presiona para que se venda su producto



Polonia fue la primera en anunciarlo. Debía jugar el 24 de marzo en Moscú, en semifinales de esa instancia.

En caso de ganar, Rusia debía recibir el 29 del mismo mes en la final del repechaje a Suecia o República Checa, rivales en otra semifinal, pero esos dos países también comunicaron su negativa a jugar contra los rusos.

La FIFA no había tomado medidas contra Rusia, limitándose a mostrarse "preocupada" ante una situación "trágica e inquietante", según su presidente, Gianni Infantino.

Pero ayer anunció que no se jugará ningún partido de fútbol internacional en Rusia y la bandera y el himno del país estarán prohibidos en cualquiera de sus partidos en el extranjero.

La FIFA dijo que la selección nacional no competirá como Rusia, sino como la Unión de Fútbol de Rusia (RFU) , y que cualquiera de sus partidos se celebrará sin aficionados en "territorio neutral".

La decisión se conoce después de que decenas de federaciones deportivas y clubes cancelaron competiciones en Rusia o se negaron a enfrentarse a equipos rusos en protesta por la invasión, e incluso la UEFA le quitó a San Peterbusrgo la sede de la final de la Champions, que ahora se jugará en Paris.

Guerra Rusia-Ucrania: la final de la Champions se juega en París en mayo por decisión de la UEFA, para castigar a Putin por la invasión



La República Checa, Polonia y Suecia dijeron que sus selecciones nacionales no disputarían partidos de clasificación para el Mundial contra Rusia el mes que viene. La Asociación de Fútbol de Inglaterra también dijo que su selección no jugaría ningún partido contra Rusia "en un futuro previsible".

"Ante todo, la FIFA quiere reiterar su condena al uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión de Ucrania", dijo la FIFA en un comunicado.

La FIFA dijo además que trataría de encontrar una solución con los tres países -Suecia, Polonia y la República Checa- que participan en las eliminatorias del Mundial.

"(La FIFA) ya ha entablado un diálogo con todas estas asociaciones de fútbol. La FIFA seguirá en estrecho contacto para tratar de encontrar juntos soluciones adecuadas y aceptables".