Paulo Londra reveló la fecha de estreno de su nueva canción: ¿cuándo y dónde escucharlo?

El cantante cordobés y referente del trap argentino, Paulo Londra, estrenará el próximo miércoles 23 de marzo, su nuevo single "Plan A" , con el que retomará su carrera a poco más de dos años de ausencia en la escena local e internacional.

El retorno del joven de 23 años, se dará en el marco de la resolución judicial que selló en noviembre pasado con su ex productora Big-Ligas.

"Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro" , indicaron meses atrás los magistrados en un comunicado difundido por la revista Billboard.

Ya en septiembre, un juzgado había dictaminado que Londra "no tenía más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales" con la disquera, pertenecientes a Daniel Echavarría (Ovy On The Drums) y Cristian Salazar (Kristo). Sin embargo, al sello se le concedió una moción de emergencia lo que dejó el fallo en suspenso por dos meses más.

Dónde será el estreno de "Plan A", el nuevo single de Paulo Londra

El nuevo single "Plan A" de Paulo Londra se estrenará el próximo miércoles 23 de marzo en Spotify, bajo el sello de Warner Music.

"He´s back" , anticipó días atrás el conglomerado de entretenimiento a través de redes sociales.

¿Qué pasa entre Paulo Londra y Big Ligas?

El conflicto entre Paulo Londra y Big Ligas se inició en mayo de 2020 cuando el cordobés publicó una larga carta en sus redes en las que aseguraba que se alejaba del sello y describía lo sucedido como una "tortuosa desvinculación".

El sello fue cofundado por Londra, Salazar y Oviedo. "Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir. Les dije que nos llamemos ‘Big Ligas', porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar" , relató quien se hizo conocido en las batallas de freestyle de El Quinto Escalón.

Según Billboard, el cantante, de entonces 19 años, firmó un contrato con Big Ligas en el que renunciaba a sus derechos de publicación y composición. Si bien el plazo inicial era de tres años, este podría modificarse en caso de que se llegara a un acuerdo de grabación o publicación con un "sello importante". Esto ocurrió en 2019 con Warner Music y Londra lanzó ‘Homerun', su primer disco, ese mismo año.





Sin embargo, el trapper asegura haber sido engañado por Salazar y Oviedo para firmar un contrato bajo el pretexto de que se trataba de un documento sin validez para poder promocionarlo en las redes sociales.