Noche de la Música 2022: cómo aprovechar los más de 50 espectáculos con descuentos en toda la Ciudad

Este sábado 24 de septiembre, la Ciudad invita a una jornada dedicada a todos los géneros musicales mediante una nueva edición de la Noche de la Música . El evento arranca a las 19 y se ofrecerán entradas gratuitas y con descuento en los distintos espacios que tiene el gobierno porteño.

La propuesta está organizada por la Vicejefatura del Gobierno de la Ciudad, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Clumvi (Cámara de Clubes de Música en vivo). Además, acompañan esta edición: la Usina del Arte, el Festival #ChamameBA y al Centro Cultural NEMPLA.

Noche de la Música: ¿a qué hora arrancan los espectáculos y quiénes son los invitados?

Según se informa en el sitio web de la Ciudad, "los espectáculos comenzarán a las 20 con la artista urbana y pop latino Agos Nisi y a las 21.45 será el turno de Pato Guevara, jurado del programa "Canta Ahora Conmigo", que cerrará la jornada recorriendo clásicos del rock internacional, destacándose con canciones de Bon Jovi, Harry Styles, Ed Sheeran, Queen y Guns N' Roses, entre otros".

En Figueroa Alcorta y Pampa se celebrará la primera edición del Festival #ChamameBA, con entrada libre y gratuita a partir de las 17. Allí se presentarán Chamamé Kuña, El Ángel de las Dos Hileras, La Pilarcita del Chamamé, Los Alonsitos, Amboé y un gran cierre con Axel, quien dará un show especial que repasará los temas más populares del chamamé y de su repertorio.

En el sur de la Ciudad, el epicentro será la Usina del Arte. Allí se presentará "Funky Torinos celebra la música de Willy Crook", un concierto de los artistas que acompañaron en los últimos 25 años de carrera al reconocido artista, quienes se reunirán para celebrar su música, tocando canciones de todos sus discos. Si bien la entrada es gratis, la inscripción será de forma online a través de https://www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte.

En el Centro Cultural NEMPLA (Jorge Newbery 3907, Chacarita) a partir de las 21 se desarrollará el "Festival de Jazz Gratuito", donde circularán los grupos más relevantes de la escena musical porteña del género. Para esta edición, los tickets son sin cargo: se retiran en la puerta desde las 20 con un máximo de dos entradas por persona.

En el teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455) habrá diez tickets 2x1 en boletería para el concierto de Bhavi . A unos metros, en el Roxy Bar (Av. Federico Lacroze 3499) habrá entrada gratuita para The Roxy Band / After Office / La House- Band del Roxy (Carucha Podestá, Negro Molinero, DChino, Jackye y Gaby Zero) con invitados de lujo recreando clásicos del rock. En The Roxy Live (Niceto Vega 5542) se celebrará una nueva edición de la fiesta más rockera de la ciudad: la "Glamnation Party", con las bandas Amazing (Tributo a Aerosmith) y Watchmen. Habrá diez tickets 2x1 exclusivos en boletería.

Otros beneficios que se podrán encontrar

Habrá beneficios en disquerías: 20% de descuento en CDs, DVDs y vinilos en RGS (Av. Corrientes 5233) y 10% en CDs y vinilos en Zivals (Av. Callao 395).

Veby Martínez, responsable del programa NochesBA de Vicejefatura de GCBA, manifestó: "Nos pone muy contentos que Noches BA sea federal, fomentando el empleo, la cultura, el turismo y en este caso la música, porque tenemos talentos increíbles en el país de los que tenemos que estar orgullosos".

En cuanto a la programación en La Plata, el Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51) ofrecerá la presentación de Aranata, Pogo, Echi, Fraternal y Versión Animal.

En Mendoza, en el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo, tocarán Vimanas, Nectar02, La Lucía, Alejo y Valentín, la Skandalosa, con el cierre estelar de Ca7riel y Paco Amoroso, mientras que en Godoy Cruz en el Parque San Vicente habrá una jornada para celebrar la primavera donde la música la pondrán DJ´s Marienne, DJ´s Agus Aliaga y DJ´s Simón Péndola.

En la provincia de Entre Ríos, en el centro Comercial a Cielo Abierto (Chacabuco y San Antonio) de Gualeguay, se podrán disfrutar de diversas expresiones y géneros musicales con el sonido de Omar Fenocchio.

También habrá shows en Punta Alta (Coronel Rosales), 9 de Julio y Azul (Provincia de Buenos Aires).

La programación completa de La Noche de la Música ya está disponible en www.buenosaires.gob.ar/nochedelamusica