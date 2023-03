Lollapalooza 2023: Kevin Parker de Tame Impala se fracturó la cadera, ¿cancela su presentación?

A pocos días del Lollapalooza Argentina 2023, peligra la presentación de Tame Impala en el festival que se realizará en el Hipódromo de San Isidro el 17, 18 y 19 de marzo próximos.

Hace unos días el líder de la banda australiana, Kevin Parker, anunció a través de redes sociales que fue operado por una fractura de cadera. ¿Se modificará el Lineup?

Cómo es la estafa de la lamparita que vacía cuentas bancarias sin dejar rastro



ANSES NUEVA Moratoria Previsional: este grupo NO PODRÁ jubilarse sin aportes, ¿quiénes son y por qué?



Lollapalooza Argentina 2023: ¿Tame Impala cancelará su presentación?

El cantante anunció a través de la cuenta oficial de la banda (@tameimpala) su fractura de cadera. "Intenté correr un maratón con lo que resultó ser una fractura por stress. Logré llegar a un kilómetro de la meta. Así es la vida, supongo", explicó en el posteo.

A pesar de su estado de salud, confirmó que "todos los shows en México y Sudamérica seguirán adelante de acuerdo a lo programado".

Dólar en alerta: por qué el martes 14 de marzo es un día clave en la cotización, según el Gurú de la City



ANSES | Atención jubilados y pensionados: por la nueva moratoria previsional dejarán de cobrar un monto clave



Lollapalooza Argentina 2023: cuándo y dónde es

El festival se realizará en el Hipódromo de San Isidro el 17, 18 y 19 de marzo próximos.

Lollapalooza Argentina 2023: a qué hora empieza

Se podrá ingresar al predio a partir de las 11:30 horas de cada jornada.

Lollapalooza Argentina 2023: la lista completa de artistas

Viernes 17

DRAKE / ROSALÍA / ARMIN VAN BUUREN / TRUENO / ALISON WONDERLAND /CHANO / AURORA/ TOVE LO / MARILINA BERTOLDI / DANNY OCEAN/ THE ROSE / WILLOW / CIGARETTES AFTER SEX / ALVARO DIAZ / JOHN SUMMIT/ DANTE SPINETTA / VILLANO ANTILLANO / YOUNG MIKO / SUKI WATERHOUSE/ GUITARRICADELAFUENTE / OSCU / SILVESTRE Y LA NARANJA / THE CHANGE /FLACA / PLASTILINA / AN ESPIL / PAZ CARRARA / PANTHER/ GUILLERMO BERESÑAK / NANI

Sábado 18

TWENTY ONE PILOTS / TAME IMPALA / JANE´S ADDICTION / THE 1975 / JAMIE XX / FRED AGAIN / MELANIE MARTINEZ / USTED SEÑALEMELO / MORA / BRESH / WALLOWS / CATUPECU MACHU / SOFI TUKKER / YUNGBLUD / PURPLE DISCO MACHINE / RYAN CASTRO / NAFTA / NORA EN PURE / ELSA Y ELMAR / PAPICHAMP / RUSOWSKY / RALPHIE CHOO / 1915 / KCHIPORROS / BROKE CARREY / DELFINA CAMPOS / MELANIE WILLIAMS & EL CABLOIDE / FLORIAN / ANGELA TORRES / SASSYGGIRL / FRIOLENTO

Domingo 19

BILLIE EILISH / LIL NAS X / MARIA BECERRA / CLAPTONE / KALI UCHIS / DIEGO TORRES / CONAN GRAY / RISE AGAINST / DOMINIC FIKE / POLO & PAN / GORGON CITY / TOKISCHA / CAMI / GERA MX / CALLEJERO FINO / MODEST MOUSE / REI / ROJUU / HOT MILK / MUEREJOVEN / GAUCHITO CLUB / ODD MAMI / JUDELINE / CONNIE ISLA / OH!DULCEARI / LEÓN CORDERO / CAMILÚ / MIA ZETA / SOUI UNO / MORA NAVARRO. Invitado Especial: SKRILLEX





AFIP devoluciones: los 3 motivos por los que no conviene pedir el reintegro del 45% y del 25%



Súper sueldos: un gremio acordó básicos de $ 900.000



Lollapalooza Argentina 2023: horarios

Viernes 17

Escenario Flow

NANI | 12.15 a 12.45

AN ESPIL | 13.15 a 13.45

SILVESTRE Y LA NARANJA | 14.30 a 15.15

WILLOW | 16.00 a 17.00 h

TOVE LO | 18.00 a 19.00 h

CHANO | 20.00 a 21.00 h

DRAKE | 22.15 a 23.45 h

Escenario Samsung

PLATILINA | 12.45 a 13.15

THE CHANGE | 13.45 a 14.30

SUKI WATERHOUSE | 15.15 a 16.00

AURORA | 17.00 a 18.00

TRUENO| 19.00 a 20.00

ROSALIA | 21.00 a 22.15

ARMIN VAN BUUREN | 23.45 a 01.00

Escenario Alternative

GUILLERMO BERESÑAK| 12.15 a 12.45

PAZ CARRARA | 13.15 a 13.45

GUITARRICADELAFUENTE | 14.30 a 15.15

DANTE ESPINETTA | 16.00 a 17.00

THE ROSE | 18.00 a 19.00

MARILINA BERTOLDI | 20.00 a 21.00

CIGARETTES AFTER SEX | 22.15 a 23.15

Escenario Perry's

PANTHER | 13.15 a 14.00

FLACA | 14.15 a 15.00

OSCU | 15.30 a 16.15

VILLANO ANTILLANO | 16.30 a 17.15

YOUNG MIKO | 17.30 a 18.15

ALVARO DIAZ | 18.45 a 19.15

DANNY OCEAN | 20.00 a 20.45

JOHN SUMMIT | 21.00 a 22.15

ALISON WONDERLAND| 22.30 a 23.30

Sábado 18:

Escenario Flow

FLORIAN | 13.00 a 13.30

1915 | 14.15 a 15.00

YUNGBLUD | 15.45 a 16.45

USTED SEÑALEMELO | 17.45 a 18.45

THE 1975 | 19.45 a 20.45

TWENTY ONE PILTOS | 22.15 a 23.45

Escenario Samsung

MELANIE WILLIAMS | 12.3O a 13.00

FRIOLENTO | 13.30 a 14.15

NAFTA | 15.00 a 15.45

WALLOWS | 16.45 a 17.45

JANE´S ADDICTION | 18.45 a 19.45

TAME IMPALA | 20.45 a 22.15

JAMIE XX | 23.45 a 01.00

Escenario Alternative

DELFINA CAMPOS | 13.00 a 13.30

KCHIPORROS | 14.15 a 15.00

ELSA Y ELMAR | 16.00 a 16.45

SOFI TUKKER | 17.45 a 18.45

CATUPECU MACHU | 19.45 a 20.45

MELANIE MARTINEZ | 22.15 a 23.15

Escenario Perry's

SASSYGIRL | 12.30 a 13.00

BROLE CARREY | 13.15 a 13.45

PAPICHAMP | 14.00 a 14.45

RYAN CASTR0 | 15.00 a 15.45

RUSOWSKY, RAPLHIE CHOO | 16.00 a 17.00

NORA EN PURE | 17.15 a 18.15

MORA |18.30 a 19.30

FRED AGAIN.. |19.45 a 20.45

PURPLE DISCO MACHINE | 21.00 a 22.00

BRESH | 22.15 a 22.45

Domingo 19

Escenario Flow

MORA NAVARRO | 12.00 a 12.30

ODD MAMI| 13.00 a 13.30

GAUCHITO CLUB | 14.15 a 15.00

CAMI | 15.45 a 16.45

DIEGO TORRES | 17.45 a 18.45

MARIA BECERRA |19.45 a 21.00

BILLIE EILISH |22.00 a 23.30

Escenario Samsung

CAMILÚ| 12.30 a 13.00

LEON CORDERO | 13.30 a 14.15

MOTHER MOTHER | 15.00 a 15.45

CONAN GRAY | 16.45 a 17.45

KALI UCHIS | 18.45 a 19.45

LIL NAS X | 21.00 a 22.00

SKRILLEX | 23.30 a 00.45

Escenario Alternative

MIA ZETA | 12.00 a 12.30

CONNIE ISLA | 13.00 a 13.30

JUDELINE | 14.15 a 15.00

HOT MILK | 15.45 a 16.45

MODEST MOUSE | 17.45 a 18.45

POLO & PAN | 19.45 a 21.00

RISE AGAINST | 22.00 a 23.00

Escenario Perry´s

SOUI UNO |12.45 a 13.30

OH!DULCEARi | 13.45 a 14.30

MUEREJOVEN | 14.45 a 15.30

ROJUU | 15.45 a 16.30

REI | 16.45 a 17.30

CALLEJERO FINO | 18.45 a 19.45

TOCKISCHA | 20.00 a 21.00

GORGON CITY | 21.15 a 22.15

CLAPTONE | 22.30 a 23.30 h

Lollapalooza Argentina 2023: cómo cargar las pulseras