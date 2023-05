La desgarradora confesión de Romina de Gran Hermano, al contar que fue abusada a los 8 años: "No me creyó"

Romina Uhrig contó que fue abusada por su padrastro cuando solo tenía ocho años. "Mi mamá no me creyó" , lamentó la ex participante de Gran Hermano, al revelar uno de los momentos más duros de su infancia.



Durante una entrevista en el programa Estamos en una, la oriunda de Moreno confesó el dramático hecho que marcó su infancia. "No podía tocar este tema, era un dolor muy grande que si lo hablaba, lloraba", explicó.

La ex integrante de Telefe detalló cómo fueron los hechos de abuso y la reacción de su familia al enterarse.

Romina de Gran Hermano contó que fue abusada cuando era menor de edad





"Fue a los 8 años. No le conté a mi mamá, le conté a mi abuela porque no quería ir a la casa de mi mamá. Me dijo que iba a llevar y me puse a llorar como loca... y justo pasaba mi tío", recordó la ex diputada nacional.

La mamá de Romina de Gran Hermano.

Fue en ese momento que se dirigieron a la casa de su mamá. "Fuimos los tres juntos y estaba él. Mi tío empezó 'llámalo a este hijo de put...' y mi mamá no sabía qué había pasado. Mi tío lo quería cag... a piñas", detalló.

Sin embargo, la ex GH 2022 reveló que ese día no recibió el acompañamiento de su madre: "No me creyó a mí, al contrario. Se enojó conmigo y me morfé una paliza gigante de ella. Mi abuela se fue y mi mamá se enojó conmigo".

Al día de hoy, Romina contó que pudo perdonar a su madre, pero que mantienen una relación distante. "Fue horrible. No la culpo, ella sufrió mucho", sostuvo.