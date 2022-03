Guns N' Roses en Argentina: empezó la venta de entradas, ¿cuál es el código, precio y fecha del South American Tour 2022?

Guns N' Roses, la banda integrada por Axl Rose, Slash y Duff MacKagan , se presentará el próximo 30 de septiembre en el estadio Monumental de River Plate y desde hoy viernes 25, ya se puede adquirir la preventa de tickets.

Producido por DF Entertainment, Mercury y Ake Music, el retorno del conjunto de hard rock, se dará en el marco de su gira "South American Tour 2022" , lo que permitirá así dar el show que iban a realizar en Lollapalooza Argentina 2020, el cual se suspendió a raíz de la pandemia de coronavirus (COVID).

"Appetite for Destruction", "GN´R Lies", "Use Your Illuision I y II" y "Chinese Democracy", sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos que hasta la fecha, son hit, como "Welcome to the Jungle", "Sweet Child O' Mine", "November Rain", "You Could Be Mine", "Paradise City", "Civil War", "Patience", "Don´t Cry", "It's So Easy", entre otros.

"South American Tour 2022" es la continuación de su gira "Not in This Lifetime Tour", el cual marcó el reencuentro del núcleo original de "los Guns" luego de varios años de distanciamiento.

¿Cuánto salen los tickets de preventa para ver a los Guns N' Roses en Argentina?

Los precios de las entradas en preventa para ver a los Guns N' Roses en Argentina el próximo 30 de septiembre, parten desde $ 7500 hasta un máximo de $ 17.500.

Stand Up | Vip (Preventa) $17.500 + s/c

Stand Up | Sívori B y M (Preventa) $10.000 + s/c

Platea preferencial San Martín B y M (Preventa) $16.500 + s/c

Platea preferencial Belgrano B y M (Preventa) $16.500 + s/c

Platea común San Martín B y M (Preventa) $13.500 + s/c

Platea común Belgrano B y M (Preventa) $13.500 + s/c

Platea alta San Martín + Belgrano (Preventa) $10.000 + s/c

Platea Sívori Media s/n (Preventa) $12.000 + s/c

General Alta Sívori (Preventa) $7.500 + s/c

¿Dónde comprar las entradas para ver a los Guns N' Roses en Argentina?

La venta general de tickets para ver a los Guns N' Roses en Argentina el próximo 30 de septiembre, se habilitó este viernes 25 de marzo desde las 12 horas.

Para adquirir las entradas es necesario ingresar en la web de All Access.

Solo se permiten la compra de hasta 4 entradas por persona , en caso de que se detecten más entradas adquiridas sobre un mismo usuario y/o titular de tarjeta las mismas serán dadas de baja.

