Filtraron el motivo por el que Jey Mammón eligió a Jorge Rial para hablar: "Necesito que..."

Este viernes 31 de marzo, el humorista y conductor de TV Jey Mammón rompió el silencio y contó su versión sobre la denuncia por abuso sexual en su contra realizada por Lucas Benvenuto en una entrevista para el programa Argenzuela (C5N).

En diálogo con Jorge Rial, negó las acusaciones e insistió que está pasando "el peor momento" de su vida.

"No sé qué va a pasar con mi vida, ¿sabés? Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto. El que quiere que me acompañe y el que no, que se quede en el camino", sentenció Mammón.

¿Por qué Jey Mammon eligió a Jorge Rial para su primera entrevista?

En Socios del Espectáculo (El trece), la periodista Mariana Brey reveló la estratégica razón por la que Jey Mammon eligió a Jorge Rial para su primera entrevista pública.

"Se empezó a pautar 2 o 3 días antes, a partir de que Jey decide hacer este video en sus redes sociales", explicó.

Además, afirmó que fue él mismo quien eligió al periodista. "La frase que le dice a Jorge Rial es 'necesito que me preguntes todo'. Lo elige a Jorge porque precisamente no hay una relación de amistad", agregó Brey.

"Él necesita que fuera precisamente eso, un periodista imparcial", concluyó.

Denuncia por abuso sexual: qué dijo Jey Mammon en la entrevista con Jorge Rial

Juan Martín Rago, alias "Jey Mammón", recibió en su casa a Jorge Rial, quien le realizó una entrevista para el programa Argenzuela de C5N.

"Estoy pasando el peor momento de mi vida", afirmó.

"¿Qué buscas con esta nota?", preguntó Jorge Rial. "No es algo que busco, es algo que necesito. Necesito gritar, no mi verdad, la verdad", respondió el humorista.

"Lucas fue para mí un vínculo amoroso hermoso. Fue un vínculo fuerte", aseguró minutos más tarde. " Él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí, yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa. Mi necesidad es de gritar a los cuatro vientos, es para negar esta atrocidad. Lo conocí cuando tenía 16 años, él dice que tenía 14 en ese contexto. La fiesta donde lo conozco es 2009 y tenía 16 años. Hay pruebas, hay fotos y videos ", agregó.

Mano a mano con @JEYMAMMON en una entrevista a fondo. No eludió ningún tema. La edad de Lucas, su relación con él, las fechas, los testigos, el juicio por la verdad. Le puede aparecer otra denuncia? Y habla del caretaje del medio. A las 15 por #Argenzuela en @C5N pic.twitter.com/1HUUM9zQKo — JORGE RIAL (@rialjorge) March 31, 2023

El mensaje de Jey Mammón para Lucas Benvenuto

Durante la entrevista, Jorge Rial le preguntó si tenía algo que decirle a Lucas Benvenuto, el joven que efectuó la denuncia en su contra.