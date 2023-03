¿Eres capaz de encontrar el reloj escondido en la imagen? El reto visual nivel experto que solo resolvió el 3%

Los retos visuales son el pasatiempo favorito de los internautas que buscan agilizar su mente buscando solución a las adivinanzas que se hacen populares en internet.

Si te gustan los desafíos extremos, llegaste al lugar correcto. Este nuevo acertijo visual es una forma eficaz de decirle adiós al aburrimiento y poner a prueba tus habilidades de observación.

¿Sabías algo? Solo el 3% de los usuarios logro encontró el objeto perdido en el tiempo indicado. Y vos, ¿confías en tu inteligencia?

Nuevo bono para asignaciones ANSES de hasta $ 13.000: con extra confirmado, quienes lo cobran



Certificado Único de Discapacidad: rige la entrega sin plazo de vencimiento, ¿cuáles son los requisitos para tramitarlo?



¿En qué consiste el nuevo reto visual?

Este reto viral llamó la atención de los usuarios debido a su extrema complejidad. Un dato insólito: el 97% de los participantes no encontró la solución.

¿Estás listo? El objetivo del día es encontrar el reloj escondido en esta caótica cocina. Tendrás solo 8 segundos para cumplir tu misión. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A jugar!

Cambian los pasajes: hay un nuevo método de pago que no incluye dólares



Tensión con EE.UU. por los aviones militares de China para Argentina: dura respuesta de Argüello







Solución del reto visual

Los enigmas visuales no son tarea fácil, se necesita una gran agudeza visual para resolverlos. Si no lograste encontrar el reloj en el tiempo estimado, no te preocupes. Acá te dejamos la respuesta:Si lo lograste, felicitaciones ¡Eres todo un genio! ya formas parte del 3% que logro resolver el enigma. Si te gustó este desafío no te olvides de compartirlo y de seguir probando los demás que se encuentran en El Cronista.

Si lo lograste, felicitaciones ¡Eres todo un genio! Ya formas parte del 3% que logro resolver el reto. Si te gustó este desafío no te olvides de compartirlo y de seguir probando los demás que se encuentran en El Cronista.