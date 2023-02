¿Eres capaz de encontrar al zorro en la imagen? Sólo el 2% pudo resolver este desafío viral para expertos

En esta noticia Desafío del día

Solución

Todos los días aparecen nuevos acertijos visuales que deben resolverse con distintos grados de dificultad. Por eso, hoy te traemos un nuevo reto viral que ha enloquecido a miles de internautas en las redes sociales por ser un verdadero desafío.



Este tipo de retos visuales con animales se han vuelto muy populares porque más de uno causan dolores de cabeza. Pero también porque sólo los genios pueden resolverlo. ¿Podrás ser uno de ellos?

Caso Madeleine McCann: cómo se vería hoy la nena desaparecida según la inteligencia artificial, ¿coinciden los rasgos?

Cómo es la nueva estafa con tarjetas que casi nadie conoce y vacía cuentas: es imposible de denunciar

Desafío del día



Esta vez el objetivo es encontrar al zorro escondido entre los gansos , pero sería muy fácil si solo tuvieras que encontrar al animal. Por eso, para que sea todo un desafío, deben resolverlo en 10 segundos. Es una gran oportunidad para que puedas divertirte y poner a prueba tus capacidades. ¡A jugar!

Importaciones, cautelares y triangulación: Aduana y UIF empezaron a recibir información clave de Estados Unidos

La nueva agenda verde de las empresas: ¿se cumplirá el acuerdo de los u$s 100.000 M?

Solución

¿Pudiste ubicar al zorro escondido? Si no lograste verlo te decimos que el objetivo está muy cerca de los gansos. ¿Lo viste? No te preocupes, no todos los participantes pueden resolverlo a tiempo, por eso te dejamos la solución de este difícil reto visual en la imagen de abajo.

Si te gustó el reto del día, en este link podrás encontrar muchos más. No te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares para que todos también puedan divertirse.