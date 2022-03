El documental de dos capítulos que muestra lo peor del ser humano: cómo un millonario descuartizó un cuerpo en el fondo del mar

Sumergida: la desaparición de Kim Wall es el nuevo documental True Crime de HBO Max que relata el caso de una periodista y un inventor que entraron juntos en el submarino que él había construido, pero solo uno de ellos logró salir de ahí con vida.

La serie relata el perturbador asesinato de la periodista Kim Wall, tras subirse al submarino del millonario Peter Madsen, apodado el "Elon Musk de Dinamarca", convirtiéndose en uno de los casos más insólitos de homicidios.

"SUMERGIDA: LA DESAPARICIÓN DE KIM WALL": DE QUÉ SE TRATA

A diferencia de otros documentales que nos ofrecen otras plataformas, el documental "Sumergida: la desaparición de Kim Wall" se estrenó en la plataforma de HBO Max en formato de miniserie documental, al contar la historia del caso de la periodista Kim Wall en dos episodios.

De esta manera, hay un balance entre la historia de Wall y Madsen, contando la vida de los dos antes de llegar al punto en el que se convirtieron en la noticia más escandalosa de Copenhague.

Madsen era llamado el Elon Musk europeo, ya que era un inventor visionario que, además de haber construido su propio submarino funcional, soñaba con llegar al espacio, creando una compañía que trabajaba en el desarrollo de nuevos cohetes, para que un día los viajes espaciales pudieran ser mucho más comunes.

Esa fue la razón por la que Kim Wall aceptó subir a su submarino para entrevistarlo, pero el documental True Crime muestra que esa fue la decisión que lo cambió todo.

¿QUÉ PASÓ CON KIM WALL Y PETER MADSEN?

Kim Wall era una periodista freelance que había viajado por todo el mundo, de África a Corea del Norte, reportando las historias que no muchos se atrevían a contar. Ella trabajó para medios como The Guardian y muchos otros periódicos importantes, y no dudó ni un segundo en aceptar la oportunidad de entrevistar a un hombre de Dinamarca que comparaban con Elon Musk y que era una especie de celebridad en Europa.

Peter Madsen había tenido una vida difícil de niño, su padre había sido Nazi y su familia no era rica, pero él estaba decidido a crear su propio legado y fue por eso que decidió poner los ojos en el espacio y comenzar a trabajar para un día poder conquistar la última frontera.

El 10 de agosto de 2017, Kim Wall y Peter Madsen subieron juntos al un submarino que había sido construido por Madsen, para que Kim Wall tuviera una entrevista exclusiva del magnate de Dinamarca.

Al poco tiempo de haber salido del puerto, Peter Madsen pidió ayuda debido a que el submarino comenzó a hundirse, Madsen fue rescatado, pero las autoridades no encontraron rastro de Kim Wall. Por su parte, Peter Madsen aseguró que la periodista se ahogó al zarpar del puerto.

Sin embargo, la policía encontró indicios de que el submarino había sido hundido intencionalmente. El jefe de la policía, Jens Moller encontró el submarino, y en su interior, la ropa y pertenencias de Kim Wall, además de un extraño olor a "sangre". Por lo que Madsen fue detenido por presunto asesinato.

Ante la desaparición de la periodista, la policía siguió investigando, hasta encontrar un torso mutilado en la playa, el cual pertenecía a Kim Wall, según la pruebas de ADN, finalmente, la policía encontró entre las aguas el resto del cuerpo, todo apuntando que había sido un homicidio.

Madsen fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de Kim Wall. Sin embargo, el documental de HBO se encargó de mostrar otras evidencias sobre el caso, volviendo a salir el tema sobre la mesa.