El Congreso de Estados Unidos filtró un inquietante video de OVNIS: "Origen no terrestre"

Un alto funcionario de la fuerza militar había expuesto en el Congreso de Estados Unidos distintos videos sobre la presencia de OVNIS (Objeto Volador No Identificado) y habló del contacto con distintas naves a los que calificó como "fenómenos aéreos inexplicables" que podrían haber resultado en colisiones en el espacio.



Los videos estaban clasificados, pero se develaron en la primera audiencia pública en Estados Unidos sobre avistamientos de OVNIS en más de 50 años. La evidencia expuesta no es la única.

Dos altos oficiales militares encargados de investigar los avistamientos habían informado a los congresistas que una base de datos incluye en la actualidad alrededor de 400 incidentes.

La audiencia se dio en el Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

¿Qué dice la Fuerza Militar en el Congreso de Estados Unidos sobre los OVNIS?

El reporte presentado habla de "una especie de triángulo volador en el cielo, sin sistema de propulsión que brilla un tiempo y luego se desvanece". Los funcionarios militares mostraron imágenes de visión nocturna del Comando de Sistemas Aéreos Navales.

Las fuerzas militares hablan de más de 400 apariciones extrañas en el cielo.

En otro video, una aeronave militar en un campo de entrenamiento reporta un elemento esférico que se le acerca y pasa frente a la cabina del avión. "No tengo una explicación de qué es este objeto", explica ante el Congreso Scott W. Bray, subdirector de inteligencia naval de EE.UU.

¿Qué señalaron los especialistas sobre la posibilidad de que haya vida extraterrestre?

Pese a que los videos no tienen una explicación racional, los equipos de la fuerza no han descubierto nada "de origen no terrestre". Los expositores contaron que los avistamientos registrados incluyen 11 episodios que terminaron en "casi accidentes" con aviones estadounidenses.

Bray contó que estos "fenómenos aéreos inexplicables" (UAP en inglés) se mueven sin ningún medio visible que los propulse, por eso señalaron que es complejo encontrar una explicación técnica.

¿Cuál es la evidencia científica de la existencia de los OVNIS?

Otro alto funcionario de inteligencia del Pentágono, Ronald Moultrie, dijo que a través de un análisis "riguroso", que la mayoría de los avistamientos de reportados pueden identificarse.

La presentación fue la primera en el Congreso de Estados Unidos en más de 50 años.

"Cualquier objeto que encontremos puede aislarse, caracterizarse, identificarse y, si es necesario, mitigarse", dijo Moultrie. De todas formas, el directivo admitió que un pequeño número de incidentes aún no tienen explicación.

"Hay un pequeño puñado (de hechos) en los que hay características de vuelo que no podemos explicar con los datos que tenemos disponibles. Esos son obviamente los que más nos interesan", contó Bray.

De todas formas, los analistas de inteligencia afirmaron que Estados Unidos nunca recuperó ningún material o restos inexplicables y que tampoco intentaron comunicarse o recibido algún intento de diálogo por parte de algún tipo de vida extraterrestre.

¿Qué dijeron el Pentágono y Harvard sobre la posibilidad de que haya vida fuera de la Tierra?

Dos investigadores del Pentágono de Estados Unidos y de la Universidad de Harvard lanzaron un informe que plantea la posibilidad de una nave extraterrestre.

El reporte habla de "sondas" que desafían las leyes de la física y analizan los objetos que podrían emitirlas. El documento está firmado por Sean Kirkpatrick, jefe de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Pentágono, y el profesor de Harvard Avi Loeb.

El documento señala que esas "sondas" usarían la luz de las estrellas para "cargar sus baterías" y el agua de la Tierra sería su combustible. Los autores también especulan sobre el motivo por el que los extraterrestres enviarían equipos de exploración a nuestro planeta.