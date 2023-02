Qué es la glosofobia y por qué disminuyó gracias a la pandemia

Es mucho más extendida que el miedo a morir que siente aproximadamente el 2% de la población mundial. Y, si bien no es letal, para muchas personas parece que sí lo fuera: se trata del miedo a hablar en público, que afecta al 75% de la población mundial.

Se llama glosofobia, y es la sensación limitante que se produce al tener que afrontar situaciones de exposición en público.

Este padecimiento tiene distintos niveles, desde leves y manejables, como transpirar o sentir mariposas en el estómago, hasta la parálisis total como el pánico escénico en su máximo nivel, quedarse en blanco y no poder continuar, o pasar días sin dormir, lo que produce no sólo ansiedad sino una profunda angustia.

¿Mejoramos a partir de la virtualidad?

En alguna medida, la virtualidad parece haber contribuido positivamente a su superación. Es algo crucial para la calidad de vida, porque no debemos pensar que la oratoria se da solo cuando subimos a un escenario, sino que es tan cotidiana como presentar un informe en el trabajo o vender tus productos o servicios.

Algunos estudios del 2022 revelan que la tasa de glosofobia puede haber disminuido un 1% a nivel mundial; parece una cifra pequeña, aunque si la comparas con la población global, puedes darte una idea de su impacto.

Al tratarse de que la oratoria es una habilidad que se entrena y mejora con la práctica, es razonable inferir que el hecho de estar expuestos a las conexiones de videollamadas durante tantas horas, e incluso, tener que dar explicaciones, vender y captar clientes en forma online, y tomar cursos en los que presentamos, compartimos y exponemos ideas, está ayudando al ejercicio diario para vencer los temores.

La oratoria y su impacto en la carrera profesional

Actualmente, la habilidad de hablar en público se encuentra dentro de las diez competencias más buscadas en cualquier posición laboral. En más del 80% de las búsquedas se indica específicamente: "amplio dominio de habilidades de comunicación", entre las que se encuentra hablar ante la gente.

Así como el miedo a volar impide un desarrollo profesional más fluido y exitoso, el no disponer de las competencias básicas de expresión oral, escrita y no verbal limita de igual manera las aspiraciones de carrera. Puedes ser excelente en tu campo, aunque si no sabes comunicar, realmente hay pocas posibilidades de avance. La comunicación es central para liderar, para el trabajo en equipo y para desarrollar tus actividades.

5 ideas prácticas para aprovechar la ola virtual y mejorar tu oratoria

La única forma de que falles es no hacerlo: como entrenador de ejecutivos, celebridades y profesionales puedo afirmarte que no hay ninguna persona que no logre salir adelante en oratoria.

Si sabes que tienes una limitación en este aspecto, aquí van cinco ideas para que te animes y mejores:

Practica en toda situación posible

Puedes ejercitarte en una reunión con tus colegas más conocidos, ofrecerte para presentar un bloque en una capacitación interna, tomar un curso, ver videos y leer libros del tema para familiarizarte con recursos y herramientas que te permitirán hacerlo cada vez mejor.

También, lee en voz alta y de temas diversos: te permitirá salir del mapa habitual de intereses, enriquecer tu vocabulario y suprimir vicios molestos como las muletillas y problemas de monotonía en tu hablar.

Respira, medita y enfócate

Uno de los principales inconvenientes de quienes padecen glosofobia es que piensan que no lo podrán superar jamás. El mejor antídoto es la práctica continua, de menor a mayor; en esto consiste la técnica por exposición, como se le llama en psicología.

Entrenarte en técnicas de meditación, respiración consciente, mindfulness, hacer yoga y expresión del cuerpo, son algunas de las herramientas que también te ayudarán a confiar más en ti en situaciones públicas.

En ciertos casos de personas con una limitación total para hablar en público, hay profesionales de la salud mental que lo pueden abordar específicamente. En términos generales puede provenir de traumas del pasado, alguna experiencia fallida y una autoexigencia desmedida por querer hacerlo "perfecto". No existe tal cosa, porque hoy se privilegia más la comunicación auténtica, y está permitido equivocarse.

Preparación con tiempo

Más del 85% de las personas que conozco han sentido glosofobia cuando se consideraban faltos de preparación. Y ese mismo porcentaje lo superaron ampliamente cuando investigaron, diseñaron sus presentaciones, practicaron lo suficiente, y las hicieron a consciencia.

Por lo que la improvisación no es buena amiga, porque te llevará a niveles muchos más altos de estrés.

Toma un curso, contrata coaches en oratoria, graba y publica videos para las redes sociales, asiste a entrevistas en una emisora de radio, lee un texto en un acto en la escuela de tus hijos: cualquier herramienta servirá para ir pasando de menos a más en tus niveles de exposición.

Evita el pensamiento catastrófico

Hay que decir que la persona con glosofobia se califica negativamente antes de pensarse frente al público. Es tanta su creencia de imposibilidad que no puede ni siquiera fantasear con un escenario más favorable. No es solamente el "síndrome del impostor" a pleno, sino un enorme sentimiento de inferioridad por el que siente que no puede afrontar la situación.

Una forma altamente efectiva de gestionar el pensamiento catastrófico es el autoconocimiento, que puedes explorar mediante psicoterapia, coaching enfocado a la superación de barreras, y la programación neuro-lingüística, con sus técnicas de modelado del pensamiento.

Dentro de las herramientas, puedes hacer ejercicios de imaginación, comúnmente llamados visualización creativa.

Se trata de crear una imagen mental nítida y positiva sobre ti brindando tu exposición con total éxito. El hecho de proyectar una imagen de la situación que te atemoriza, en tu pantalla mental, a todo color, teniendo un buen resultado, y ‘sentirla' con todo detalle, hará que asocies ese impulso interior con la realidad cuando estés en escena. Practicándola con continuidad verás cómo funciona.

Realidad virtual y más recursos de práctica

Posiblemente sepas que, en algunos eventos de gran dimensión, puede haber un ensayo previo. Este momento es un excelente recurso para practicar brevemente tu parte, y que te familiarices con el espacio donde estarás.

Lo recomendable es llegar con antelación al lugar, e incluso si es virtual, estar listos y disponibles desde una hora antes. Allí, toma tiempo para hacer tus ejercicios de relajación, meditación y visualización.

Las nuevas tecnologías van evolucionando, y entre ellas hay anteojos de realidad virtual que, con la colaboración de un entrenador humano, te guiarán en escenarios simulados para recrear situaciones de oratoria con un público virtual enfrente. Su realismo está en permanente avance.

Para agregar herramientas que te van a ayudar, escucha podcast sobre oratoria; mira videos de grandes conferencistas; lee guiones de presentaciones para saber cómo llevaron la estructura básica de sus temas con el inicio-nudo-final y cómo conectaron con las emociones del público. Asimismo, practica diciendo en voz alta las publicidades que escuchas en la radio (te ayudará a adquirir ritmo y matices en la voz).

Y, para concluir, algo que siempre me consultan: si no te gusta el tono de tu voz o sientes que no llegas con la respiración -aspecto muy frecuente por los mismos nervios-, acude a un especialista en fonoaudiología de voz hablada, no de canto, ya que son técnicas muy diferentes.