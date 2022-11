Dusty Springfield: ¿quién fue y por qué Google lo homenajea con un Doodle?

Este 8 de noviembre, Google sorprendió a los usuarios con un homenaje a Mary Isabel Catherine Bernadette O´Brien, más conocida como Dusty Springfield.

El nuevo Doodle busca conmemorar los 59 años del lanzamiento de "I only want to be with you", el primer sencillo de Springfield. "Hoy se celebra a la artista y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll", destaca el buscador.

Dusty Springfield: ¿Quién fue?

Dusty Springfield nació el 16 de abril de 1939 en West Hampstead, Londres. A sus 19 años entró al grupo musical "The Lana Sisters", dónde comenzó su carrera.

Dos años después, formo junto a sus hermanos, el conjunto "The Springfields", el cual alcanzó la fama rápidamente con el éxito "Island of Dreams".



En 1964, inició su carrera como solista y se posicionó dentro de la escena de la música internacional. Actualmente, Springfield es considerada un ícono que trasciende generaciones. Incluso en 1994 Quentin Tarantino utilizó su canción "Son of a Preacher Man" para la banda sonora de "Pulp Fiction".

Tras años de éxito, Springfield murió el 2 de marzo de 1999, a los 59 años, debido a un cáncer de mama.

Dusty Springfield: ¿Por qué Google le rinde homenaje a través de un doodle?

El navegador más importante del mundo modificó su logo para recordar a una de las artistas más influyentes del siglo pasado en el aniversario de su lanzamiento como solitas.

Dusty Springfield: REFERENTE LGTBQ+

A fines de 1970, la cantante llamó la atención de los medios tras confirmar su bisexualidad: "Mira, vamos a decir que he experimentado con la mayoría de las cosas en la vida. Y en el sexo supongo que se puede resumir en que me quedo por la mitad del camino".

La cantante recibió duras críticas y su confesión afectó su carrera. Sin embargo, muchos la tomaron como referente, imitando sus peinados y maquillajes. Actualmente, Dusty es un ícono en la comunidad LGTBQ+.

