"Me rompe soberanamente...": la furiosa reacción de Karina La Princesita cuando le preguntaron por el Kun Agüero

Karina La Princesita se desahogó y reveló un fuerte enojo relacionado a su expareja, Sergio "Kun" Agüero. "Me infla las bolas...", lanzó a través de sus redes sociales, luego de que le consultaran nuevamente por el ex futbolista de la Selección argentina.



La cantante de cumbia acudió como invitada al programa que conduce Fernando Dente, pero una pregunta "fuera de lugar" la descolocó. Durante la entrevista, le consultaron si prefería volver a besar al deportista o al "Polaco", con quien tuvo una hija.

El Kun Agüero sufrió una arritmia en vivo mientras hacía un stream con Ibai Llanos



¿La China Suárez lo hizo de nuevo? La acusan de ser la tercera en discordia entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel





En ese momento ella respondió que su elegido sería el "Kun". Sin embargo, su respuesta generó una gran repercusión en las redes sociales y ella debió aclarar la situación.

El fuerte enojo de Karina La Princesita que involucra al Kun Agüero



Luego de que la declaración se volviera viral, Karina abrió un espacio para responder las preguntas de sus seguidores y poder expresar su molestias. En este marco, un joven le consultó: ¿No te cansa que mayormente en las entrevistas siempre te pregunten lo mismo?

Tras esto ella respondió en forma rotunda: "Me rompe soberanamente las pelotas. Me hincha más las bolas que me jodan con el Kun". Además, aclaró que responde por "respetuosa", pero sostuvo que es típico de alguien que "no suelta después de una década".

A su vez, también aprovechó para contar que también le "infla las bolas" que le pregunten "por qué le pusieron 'Princesita'".



¿Cómo fue la relación entre el Kun Agüero y Karina?



La artista estuvo en pareja con el ídolo de Independiente y el Manchester City durante cinco años. Sin embargo, en 2017 decidieron ponerle fin a la relación, luego de varios rumores acerca de una infidelidad de parte de Agüero.

Mientras que, por otra parte, la Princesita contó en varias oportunidades que tampoco tenía una buena relación con su suegra, lo que generó también problemas entre ambos.

Además, la referente de la música tropical manifestó que "fue durísima esa época" y que se "sentía muy insegura". "Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio. Es una pelotudez, pero imaginaban una modelo de 1,80 híper flaca y no una mina normal como yo", expresó.

Estos mismos comentarios acerca de su cuerpo, la siguen molestando hoy en día. "Cuando me hablan del cuerpo 'Ay no sos gorda, en la tele salís gorda', me mantienen con una sonrisa forzada pero dentro mío digo 'me quiero ir a la mierda'. ¿La gente no piensa?", sentenció la cantante.