Copas, banquete, arcilla y amigos: así se vive el blend de disfrute que propone 'Cerámica y Vino' en Palermo

Serena Lapeyre hizo la licenciatura en Administración de empresas. Durante 8 años trabajó en ese mundo hasta que, con la llegada de la pandemia, apareció un deseo de hacer algo distinto. "Ya tomaba clases de cerámica pero no me gustaba tanto ir a talleres, me divertía más hacer en mi casa, tomando vino y escuchando música. Invité a algunas amigas a probar y les gustó. Después lo compartí en Instagram para ver si les divertía el plan y un montón de gente se copó. Todo se fue dando orgánico y fácil y sabía que era por ahí pero nunca me imaginé que sería lo que es hoy", explica.

Es que junto a su socia Camila Melman Dreussi la rompen tanto que, con los encuentros que organizan dos veces por semana en Buenos Aires, reúnen a 400 personas por mes y la experiencia también la repiten en Córdoba, Ciudad de México, Madrid y Barcelona. Además, entre Instagram y TikTok donde se viralizaron, suman casi 60.000 seguidores.

"La gente está muy contenta porque es un ambiente íntimo y cálido en donde se puede relajar y desconectar del celular, conectar con otras personas, hacer algo con las manos y jugar a ser artista por un día. Se genera algo muy lindo porque la mayoría de los que van nunca hicieron cerámica antes, entonces el primer acercamiento y la primera creación siempre es algo que se recuerda con amor".

Para muchos, es el primer acercamiento con la cerámica y se van haciendo sus primeras dos piezas.

El plan que se hace por las noches dentro del local de Cocu Boulangerie en Palermo incluye una picada veggie, 1 copa de vino, todos los materiales para hacer y pintar 2 piezas de cerámica, y el horneado y esmaltado de las mismas que se retiran dentro de 3 a 4 semanas.

