Caminamos NODO: arte, nuevos amigos, buenas charlas y drinks en el ciclo que copa Buenos Aires

El arte está de fiesta. Tres días, tres recorridos, 60 galerías y casi 1000 artistas en una experiencia para todos los gustos. ¿Te gusta la música, el arte plástico, el performativo, las charlas, juntadas, vino, café o simplemente caminar por las calles de tu barrio preferido? NODO, el circuito de galerías impulsado por Meridiano - la Cámara argentina de galerías de arte contemporáneo - , es un plan perfecto.

Este jueves, viernes y sábado de junio (9, 10 y 11), las galerías abren sus puertas de 15 a 20 hs, con programas gratuitos de los más interesantes. Al mejor estilo de Elige tu Propia Aventura, se nos invita a pasear y disfrutar.

Arte, arte, arte diría Marta Minujín, una de las figuras que se lució en la inauguración de NODO en la Colección Amalita Fortabat. Todo sucede junto y a la vez: inauguraciones, DJ sets, performances, visitas guiadas, conciertos de piano, charlas de NFT, lecturas. ¿Por dónde empiezo? Eligiendo un circuito. Hay tres:

Circuito 1: Recoleta / Retiro / Barrio Norte

Circuito 2: Palermo / Villa Crespo / Chacarita / La Paternal / Once

Circuito 3: San Telmo / La Boca





Luego, chequeá la agenda de actividades y ¡listo! La clave está en dejar que tu espontaneidad te guíe. Desde MALEVA te acercamos mi recorrido del primer día para que te tientes con mi experiencia y una selección de actividades que no te podés perder.

Mi recorrido: arte, nuevos amigos, charlas amenas y drinks.

El jueves anunciaba día de frío, viento y sol. A las 15 hs me acerqué, muy abrigada, a MCMC galería del circuito 1. Las obras del artista argentino Kenneth Kemble en Paisajes imaginados y otras construcciones, invitan a dejarse ir. Distintos planos de colores, papeles recortados, diagonales, negros, cielos amarillos y títulos sugerentes, nos presentan una nueva faceta de esta artista conocido por su trabajo informalista. "En este caso, Kemble elige jugar con lo abstracto y lo figurativo. Dar rienda suelta a la ambigüedad y pintar posibilidades", nos contó Vanina, la encargada de la galería y de ofrecer las visitas guiadas. Este viernes y sábado, suceden durante todo el día, así que no hay excusa para no pasar.

Luego de charlar con un matrimonio acerca de las obras, discutimos sobre hacía dónde podíamos ir después. No nos conocíamos, pero el haber atravesado juntos los salones de MCMC escuchando a Vanina y conectar con la imponente obra, nos había dado un aura de una amistad pasajera que aún no estábamos listos para romper.

Caminamos entonces juntos, una cuadra hacia Revolver y su exposición grupal Gualicho. Fuerte y compacta, las piezas logran generar distintas sensaciones. En conjunto impresionan por sus materialidades y composición. Pero una vez sobrepasado el impacto inicial, el caminar alrededor de las piezas flotantes o instalaciones que colman el espacio, se torna divertido. "¿No me digan que esta no parece un bicho enorme?" preguntó asombrada Claudia a su marido y a mí mientras estábamos por salir. Ellos decidieron quedarse un rato más. Yo ya quería partir hacia un nuevo destino. Nuestras vivencias en NODO, desde ese punto, tomaron distintos rumbos.

Galería Camarones: un imperdible en el circuito dos

Cambiando totalmente de barrio, mi próxima elección fue Un muelle para el sol en Moria galería, del circuito 2. Subir las escaleras del espacio es adentrarse en un mundo en dorado. Con platos y cucharas pintadas que actúan como espectadores de la conexión. Si estás por Villa Crespo, no podés perderte la activación que realizará Juliana Iriar. Animate a perderte acompañado en el silencio con Escuchas el día viernes a partir de las 16 hs o a fundirte en el ritmo y el frenesí de la mano de Mascarpone Dj Set el sábado.



Luego de 10 minutos de caminata llegué a mi nueva parada, la muestra El sonido del tambor en Selvanegra Galería. Como parte de las actividades de NODO, las galeristas Silvina y Julieta Sícoli organizaron un té con la artista Malena Pizani. Imaginate un grupo de mujeres charlando de arte, perfumes, creación colaborativa, sobre información, cultura y medios de comunicación alrededor de una mesa llena de delicias dulces, té y café.

"La idea de todo esto es que la gente se anime y se acerque a las galerías. Es en ellas que el arte late", nos afirmó Julieta, mientras compartíamos una palmerita XXL. Aquí latió. Pizani nos contó su fetichismo con los materiales elegidos para las obras expuestas y la importancia de conectar con los sentimientos que la ocupan: "tomo a la tristeza como emoción poderosa y real a la hora de ponerme a trabajar." Esta muestra presenta piezas que crean universos más allá de nuestro espacio-tiempo, donde se da un mix entre el arte textil y el audiovisual.

"Qué lindo todo esto. No sabía que pasaban este tipo de cosas, el poder conocer al artista y compartir", dijo Mariana - una de las personas que se acercó al evento -, antes de irse. En respuesta, Silvina, una de las directoras le comentó: "No es que tomamos el té todos los días en la Galería pero, esta es una de las cosas que logra Meridiano, un acceso cercano al arte." Si te dieron ganas de conocer este spot no podés perderte el sábado a las 17:30 hs la visita guiada a cargo de Victoria Cobos, cofundadora de The Art Break.

Mis dos últimos destinos fueron inauguraciones en el circuito 2. Primero pasé por Atocha Galería y luego por Camarones Arte Contemporáneo. En la primera reinó el vino y la charla. Por más de no conocer a las otras personas reunidas alrededor de la presentación de Pareidolia de Faka Koda, el encuentro en la vereda anunciaba una juntada con amigos.

Por último en Camarones, mientras deambulaba por esta casa invadida de obras de arte, disfruté de unas ricas tapas, acompañadas por un vermú. Las fotografías de Balbina Lightowler en El poder del fragmento flotaban desde el techo, mientras que las "pieles de los árboles" - como las llama su autora -, lograban suspender el tiempo y abrir la puerta hacía nuevos mundos. Si te tentaste de esta gran combinación de tragos y arte, el sábado a las 19 hs la cita se repite. Solo que esta vez la velada estará acompañada por un DJ set.

Bonus track: recomendaciones finales

Si con todo esto, aun tenés dudas del planazo que es NODO, te acerco otras 7 actividades que la rompen en esta iniciativa que celebra la escena artística contemporánea argentina.

-DJ set y visita guiada con su creadora Florencia Echevarría de su muestra He construido un jardín en Ungallery el viernes a las 17 hs.

- Performance de Sofía Durrieu en Ruth Benzacar Galería de Arte el viernes a las 18 hs.

- Concierto de piano en vivo en Cosmocosa el viernes a las 19 hs.

- Charla sobre NFTs en Wosco Art Gallery el viernes a las 19 hs.

- Proyección audiovisual en Hache el sábado a las 18 hs.

- Inauguración y performance de la muestra Amatoria en Galería Sendrós el sábado a las 19 hs.

- Visitas guiadas el viernes y sábado por distintas galerías de los circuitos de la mano de The Art Break. Victoria Cobos te acompaña durante todo el recorrido por el barrio. Juntos atraviesan los distintos espacios y desde una mirada lúdica y descontracturada te acerca el trabajo de los artistas exhibidos.

Foto destacada: gentileza Unsplash (PH Adrien Olichon)