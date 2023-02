¿Podés encontrar el animal oculto en la imagen? Este acertijo visual es sólo para genios

En esta noticia Desafío del día

Los acertijos visuales son imágenes divertidas que engañan al cerebro y ponen a prueba nuestra capacidad para ver las cosas. Este tipo de desafíos ganaron popularidad en las redes sociales a lo largo de los años y desde entonces, ya se vuelen una adicción para muchos.

Un nuevo acertijo visual llamó la atención de muchos participantes, ya que el sólo el 3% pudo encontrar la solución. Por ello, te recomendamos estar muy atento para llegar al máximo nivel de tus pensamientos y opiniones en el menor tiempo posible.



El objetivo de hoy es encontrar al tigre que solo puede ser visto por el 3% de los usuarios. Si sos un amante de los animales, es posible que realmente disfrutes este desafío viral. Pero para que este rompecabezas sea bastante desafiante, el tiempo para resolverlo está limitado a 8 segundos. ¡A jugar!

Sabemos que este tipo de rompecabezas no es nada fácil, por lo que solo las personas con buenas habilidades de observación pueden detectar fácilmente al tigre. Si lograste obtener una respuesta a tiempo, ¡Felicidades! Sos uno de los pocos usuarios que logró encontrar una solución.

Por otro lado, si llegaste hasta acá es porque no pudiste encontrar la respuesta al acertijo, no te preocupes, no todos los concursantes pueden encontrarlas. Así que te traemos la solución en la imagen de abajo.