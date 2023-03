¿Puedes encontrar todos los pumas en 10 segundos? Solo 3% logró resolver este acertijo visual de locos

Cada acertijo visual tienen algo que nos impulsa a resolverlos, ya que estos desafíos virales son considerados retos extremo que casi nadie logra solucionar a la primera.

Este tipo de desafíos mentales virales, poseen infinitas variantes en sus formas, colores, efectos ópticos y trucos mentales. Sin embargo, todos tienen una premisa similar: son fáciles de entender, pero complejos a la hora de resolver.

¿En qué consiste el desafío del día?



Para hoy hemos seleccionado un nuevo desafío viral extremo que no es nada fácil de resolver. Tendrás que poner a prueba tu lógica y capacidad de observación para encontrar la solución. Y, de paso, pasarás un buen rato ¿Estás listo?

El objetivo del día es: dar con la ubicación de la mayor cantidad de pumas posibles , pero debemos advertirte que solo el 1% de quienes intentan resolver este reto visual logran hacerlo. Tendrás un límite de tiempo de 20 segundos para encontrarlos a todos. ¡A jugar!

Solución al desafío viral extremo

Si aún crees que no los has encontrado a todos, no te desanimes, el espíritu del puma te acompaña. Te daremos otra oportunidad y recuerda que muchos de estos animales reencarnan en elementos de la naturaleza, por lo que podrás encontrarlos en ellos.

¿Finalmente crees haber encontrado la solución a este desafío viral? Quizás quieras corroborar que tu respuesta sea la correcta. A continuación, te dejamos la imagen en la que podrás ver a cada puma escondido.

Y si no has podido resolver este acertijo visual no te apenes, puedes optar por elegir otro desafío de nuestro sitio web para divertirte un rato.



¿Qué es un acertijo visual?