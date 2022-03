La película con 10 nominaciones al Oscar que recaudó 400 millones de dólares: dónde verla

Muchos la describen como uno de los proyectos del género más importantes y ambiciosos de los últimos años debido a la cantidad de veces que se intentó adaptar de forma fallida la espectacular historia.

En mercados como Francia, España, Alemania e Italia, "Dune" ha sido uno de los estrenos más exitosos del año y recaudó mundialmente 40,1 millones de dólares en su estreno en cines, a pesar de que también estaba disponible en la plataforma de HBO Max sin cargo. El presupuesto de producción habría sido de 165 millones.

Dune tendrá su secuela y se estrenará en 2023

Óscar 2022: las 7 películas que ganaron el premio y nadie recuerda

LA PELÍCULA CON 10 NOMINACIONES AL OSCAR QUE RECAUDÓ 400 MILLONES DE DÓLARES

Los críticos de IMDb le dieron un puntaje de 8.3/10, mientras que en el sitio especializado "Rotten Tomatoes" recibió por el momento una aceptación del 84% por parte de la crítica y del 94% por parte de los espectadores.



Dune fue nominada a 10 premios Oscar: a Mejor Película, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje, Mejores Efectos Visuales, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción.

SINOPSIS DE DUNE, NOMINADA A 10 PREMIOS OSCAR

La historia transcurre en el planeta desértico Arrakis, único mundo donde se puede conseguir Melange. Esta es una sustancia que sirve tanto como droga para expandir la mente como combustible para lograr los vuelos interplanetario, mientras que también garantiza longevidad y poderes psíquicos.

En pocas palabras, es el elemento vital para lograr la cohesión en un imperio que ocupa planetas en toda la galaxia.

REPARTO DE DUNE

El reparto de Dune es espectacular y cuenta con nombres de la talla de Timothée Chalamet, Zendaya, Stellan Skarsgård, Rebecca Ferguson y Javier Bardem.

También participan Jason Momoa, Oscar Isaac, Josh Brolin, Charlotte Rampling, Dave Bautista, Sharon Duncan-Brewster y Chang Chen, entre otros.

QUIÉN HIZO LA BANDA SONORA DE DUNE

Uno de sus grandes atractivos es su banda sonora, y el encargado de componerla fue nada más y nada menos que Hans Zimmer, el creador de la música original de otras grandes películas como Gladiator, Interstellar, Batman, Origen, Dunkerque.

La banda sonora de Dune tiene la particularidad de estar dividida en tres álbumes. El primero de ellos lleva el nombre de The Dune Sketchbook Soundtrack, que sirve como un preludio intrigante de la partitura en sí, presentando temas únicos y memorables para sus personajes e ideas centrales, mientras captura el mundo misterioso y místico de Dune.

En el segundo y principal álbum, llamado Dune, podemos escuchar percusiones potentes que nos hacen recordar a sonidos autóctonos africanos, con una mezcla de sintetizadores y un latido de corazón que va subiendo en intensidad, marcando un poco la tensión que iremos viviendo en diferentes pasajes de la película. Estos latidos también funcionan como un reloj, recurso que escuchamos unos años atrás en la música de Dunkerque, otra banda sonora de Zimmer.



The Art and Soul of Dune es el tercer álbum de la banda sonora. Contiene versiones exclusivas de los temas principales de la película seleccionados por Zimmer para acompañar un libro complementario detrás de escena, escrito por la productora ejecutiva Tanya Lapointe. Hans Zimmer se inspiró para componer una segunda partitura después de ver el material del libro.

DUNE: FICHA TÉCNICA