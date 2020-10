Vuelve el fútbol de primera división argentina: cuándo y en qué canales ver los partidos, qué pasa con Fox, ESPN y Fútbol para Todos

Disney evalúa ir a juicio contra la AFA y vuelve el 'fantasma' de Fútbol para Todos Menos de 10 días antes de que regrese el esperado fútbol de Primera División a la Argentina todavía no se sabe cómo se van a transmitir los partidos debido a una polémica medida de la AFA que rescindió el contrato de Fox Sports Premium

Mientras en el ambiente todos callan y aseguran no saber ni entender nada de lo que está pasando, desde que la AFA sorprendió con el anuncio de la ruptura del contrato con Fox Sports/Disney por el 50% de los derechos de televisación del fútbol argentino (que vuelve el 30 de octubre ), alegando "graves irregularidades e incumplimiento" de la parte empresaria, no se ha conocido ningún comunicado o respuesta oficial de parte de la compañía afectada, aunque sí mucha defensa corporativa, de los bandos.

Disney, lo que hizo hasta ahora, al menos público, es utilizar uno de sus principales programas de ESPN (canal que también le pertenece) para hacer un descargo en torno a la ilegalidad de la medida, cuyos principales argumentos fueron replicados a través de las redes sociales de la señal. ESPN FC es un nuevo ciclo que conduce Alejandro Fantino con la participación de Mariano Closs, Diego Latorre, Oscar Ruggeri (estos tres vienen de Fox Sports) y Miguel Simón.

"La ruptura de contratos por parte de la #AFA, ¿cómo va a ayudar al fútbol argentino? ¡Ya fueron dos veces en 11 años! ¡#Son38a38!" publicó la cuenta de Instagram oficial del programa @espnfcarg.

Lo que si pudo averiguar El Cronista de muy buenas fuentes, es que la medida deberá ratificarse o rectificarse esta misma semana. Hasta ahora está todo igual que el viernes pasado y nadie se anima a arriesgar como va a terminar esta historia. Hoy la decisión es la anunciada "pero no está terminado aún el tema....".

El dato clave al que pudo acceder este diario es que en principio como no le permitirían a Disney seguir transmitiendo con la marca Fox Sports, ya que el Gobierno todavía no aprobó la fusión Disney/Fox, si podría hacerlo a través de ESPN, que la reemplazaría en el Pack Fútbol, que todavía se vende a $ 665 con Fox Sports Premium. De todas formas "habrá que ver que pasa en las reuniones en estos días".

Otras fuentes dicen que lo que se viene es un juicio por rescisión anticipada del contrato. Y que lo que no le avisaron antes al Gobierno en este sentido no tiene asidero, porque formalmente se da cuando se cierra la operación, y es muy difícil que la AFA no haya sido informada.

Para sumar mayor confusión, Fox Sports lanzó un aviso hace un poco más de un día anunciando la vuelta del fútbol argentino y su transmisión a través de la pantalla de Fox Sports Premium. El detalle interesante aquí es que el logo de la señal es ahora rojo y blanco, como el de ESPN, en lugar de su tradicional azul y blanco.

En tanto, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, afirmó ayer que el deseo del Gobierno Nacional es que haya fútbol en la Televisión Pública.

"Queremos trabajar para que haya partidos de fútbol en la TV Pública. Nos gustaría trabajar con los dueños de los derechos para que los argentinos cuenten con algunos partidos en esa pantalla. Nos gustaría una negociación para tener algún partido si existe la chance", sostuvo el funcionario durante una entrevista con El Destape Radio.

Lammens aclaró además que "no se piensa en la vuelta de Fútbol Para Todos", ya que el Estado "no será oferente" en la nueva sociedad, que de seguir así las cosas puede ser adjudicada a Turner (TNT Sports) empresa que cuenta con la otra mitad de los derechos, y la prioridad para quedarse con ellos.

"En su momento Fútbol para Todos fue una medida acertada pero no para el momento actual. La decisión de la AFA con la TV le corresponde a los dirigentes de los clubes. No nos vamos a involucrar con el tema de la televisación", concluyó el expresidente de San Lorenzo.

Por su parte, Hugo Moyano, presidente de Independiente, dijo este martes también que no entiende por qué "Boca y River se sienten perjudicados" con la decisión de la AFA.

"Todos los clubes fuimos consultados sobre el tema de la televisión y la mayoría estuvo de acuerdo con lo que se dispuso desde la AFA. También en establecer cómo deberá ser el futuro contrato", sostuvo Moyano en declaraciones formuladas a la misma radio.

Tanto River como Boca dieron a conocer su disconformidad sobre la rescisión, alegando además no haber sido informados de la medida.