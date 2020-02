Vuelve E! True Hollywood Story: cuándo se estrena y dónde ver el primer capítulo, sobre Kim Kardashian

Uno de los programas más exitosos de la televisión de cable de los '90, vuelve a E! Entertainment.

E! True Hollywood Story es una serie documental que relata la vida de celebridades de Hollywood haciendo foco en secretos privados, escándalos públicos y misterios no resueltos.

Entre los episodios más vistos, están los dedicados a Britney Spears, Elvis Presley, 'Friends', Mean Girls, Selena, 'Sex and The City', Playboy y 'Desperate Housewives'.

El 17 de febrero vuelve E! True Hollywood Story, con documentales independientes, con sus propios protagonistas en un mano a mano con los televidentes.

La temporada se estrena en E! con la historia de Kim Kardashian West, una de las figuras más polémicas y cotizadas de la industria del entretenimiento estadounidense.

En el episodio titulado '¿Quién es Kim Kardashian West?', ella misma analiza su mundo e historia, junto a su mejor amiga de la infancia, su esposo Kanye West, sus hermanas Khloé y Kourtney, entre muchos personajes que darán su visión sobre Kardashian como fenómeno de la cultura pop.

'¿El hip-hop rechaza a las mujeres?' es el siguiente episodio, con estreno el 24 de febrero. Allí, las leyendas del hip-hop Yo-Yo, Da Brat, MC Lyte y Salt-N-Pepa revelan cuánto les costó triunfar como raperas en una industria dominada por hombres.

Luego, E! True Hollywood Story llegará con 'Películas de terror: ¿maldición o coincidencia?', el 2 de marzo. Allí, Zak Bagans, fundador de The Haunted Museum en Las Vegas y la actriz de 'El exorcista', Linda Blair analizan anécdotas escalofriantes en los sets de las películas más aterradoras de la historia del cine.

Cada lunes, a partir del 17 de febrero, a las 22:50, se estrenará un nuevo capítulo:

Episodio 1: Who is Kim Kardashian West?

Episodio 2: NXIVM: Self help or sex cult? - la sorprendente historia de actores de Hollywood involucrados en una secta sexual

Episodio 3: Does hip-hop reject women?

Episodio 4: Horror movies: cursed or coincidence?

Episodio 5: Is fame an addiction?

Episodio 6: What´s killing music biggest star? (¿Qué está matando a las grandes estrellas de la música?)