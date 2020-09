En la última década, la Argentina ha consolidado su posición de liderazgo vitivinícola a nivel mundial, especialmente a través de su “variedad insignia”, el Malbec, pero también con excepcionales cosechas de otras uvas como Cabernet Sauvignon y Torrontés, la variedad criolla por excelencia. Muestra de ésto es el reconocimiento que recibió la Bodega Familia Zuccardi, de la mano de World 's Best Vineyards, a la Mejor Bodega y Viñedo en 2019 y 2020, en base a un listado de las top 50 mejores “experiencias enológicas” que incluyen grandes vinos y más de 1.500 bodegas de 18 países, en los cinco continentes.

José Zuccardi, propietario de la bodega homónima, actual presidente de COVIAR, reconocido en 2018 como uno de los cinco Empresarios Pyme de la década por la Fundación Konex y galardonado con el “IWC Lifetime Achievement Award 2016”, será uno de los protagonistas del evento “El Vino Argentino - Cómo crear un producto World Class” que organiza la agencia VERBO, dirigida por Mariela Ivanier, junto a El Cronista y Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, el próximo Miércoles 16/9, a las 15 hs, por Zoom.

El evento contará con la visión de grandes exponentes de la industria como Susana Balbo, propietaria de Susana Balbo Wines, Ana Viola de Bodega Malma, Juan Pablo Lupiañez de Lupa Wines y Pamela Alfonso de Bodega Alta Vista, y contará con la moderación del periodista Maximiliano Sardi.

Susana Balbo, la propietaria de la bodega que lleva su nombre, es la primera enóloga del país y una referencia indiscutida a nivel local e internacional por la calidad y personalidad de sus productos. Entre 2006 y 2016 ha sido Presidente designada (3 veces) en Wines of Argentina (WOFA). Entre los principales reconocimientos que ha recibido, se encuentran: en 2012, como una de las 50 mujeres con más influencia en el mundo del vino, en 2015, como Mujer del Año y, en 2018, como una de las 10 mujeres con más influencia en el mundo del vino, por The Drinks Business Magazine. Su trayectoria, sin embargo, no se limita al mundo del vino, ya que en diciembre de 2015 asumió como Diputada Nacional por la Provincia de Mendoza en la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, cargo al que renunció en el año 2017, para poder dedicarse tiempo completo como Chair del Woman 20 Argentina, en el que representó a la Argentina en las reuniones de la Troika y presidió y encabezó el proceso de trabajo del W20 en 2018.

Si bien la Provincia de Mendoza es sinónimo de vino y pionera en la materia, la grandeza de nuestras tierras permite el desarrollo de este producto otras latitudes de la misma, con climas y suelos diferentes que dan paso a virtudes renovadoras. Este es el caso de la localidad de San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén. Allí, donde Vaca Muerta está en boca de todos, una familia es sinónimo de vino patagónico: los Viola. Hija de Julio Viola, desarrollador de ese polo vitivinícola, Ana Viola, la tercera integrante del evento en cuestión, fue la directora de marketing de la bodega más grande de Patagonia desde 2004 hasta 2019, años en los que trabajó para dar a conocer la región en el mundo. En 2019 la familia Viola decidió seguir su proyecto independiente para enfocarse en la búsqueda de la mejor expresión posible del terruño y eligió para el proyecto a Hans Vinding Diers como consultor. Desde entonces Ana es CEO de la empresa y junto a su familia conduce la bodega Malma con sus 130 hectáreas de viñedos propios, de cuyos frutos exportan más de la mitad de su producción total, siendo los principales mercados, EE.UU., Reino Unido y Brasil.

Está claro que, la del vino, es una industria innovadora en donde la investigación y la inversión en tecnología y desarrollo, generan grandes diferenciales en lo que a logística, venta y distribución respecta. Desde ya, no existe ecuación que pueda asegurar el éxito ni una relación directa entre el tamaño de estas inversiones y la calidad final. Juan Pablo Lupiañez, cuarto orador de esta exposición, lo pone en evidencia desde Lupa Wines, la bodega ubicada en Paraje Altamira, Mendoza, de la que es propietario y en la que produce en bajo volumen y alto precio vinos de altísima gama y calidad. No es enólogo, pero conoce la industria del vino desde adentro y posee una trayectoria de más de 28 años, donde se desempeñó en emprendimientos de relevancia como Vinalia, Argento, Tapiz, TOPO Wines y VINEX entre otros. El exponente de la corriente de los denominados “vinos de garaje” es un defensor del reposo del vino en madera, contando sus productos, con entre 20 y 22 meses en barricas de roble francés y americano. Sus productos van en contra de lo establecido en el mundo del vino, como la tradición, el marketing, el culto a los enólogos, los puntajes y el gusto globalizado.

Por último, el panel se completa con una de las principales enólogas de la tierra del sol y del buen vino, responsable de la calidad enológica de Bodega Alta Vista en sus 2.5 millones de litros de vino al año: Pamela Alfonso. Ingeniera Agrónoma de profesión, la Directora de Viñedos de la bodega fundada en 1998 por la Familia d'Aulan, originaria de Francia y de amplia tradición vitivinícola, encabeza el equipo técnico de la bodega junto al enólogo francés Didier Debono. Este equipo bicultural es el responsable detrás del vino Alta Vista Single Vineyard Temis 2013, que ocupó el puesto número 3 en el Top 100 que realizó la revista Wine Enthusiast en el año 2017, obteniendo un score final de 96 puntos, siendo aquella la cuarta vez que ese vino integra los 100 mejores.

Con este panel de lujo, la temática del evento “El Vino Argentino - Cómo crear un producto World Class”, girará en torno a la industria del vino, desde ya, pero sin centrarse en el producto en sí mismo, es decir, evitando hacer un evento de tono enológico. El foco estará puesto en resaltar el complejo industrial, tecnológico, de investigación e inversión que rodea a la vitivinicultura argentina y cómo este ha ido creciendo y perfeccionándose, hasta ocupar la escena central a nivel mundial y ser uno de los principales puntos de turismo enológico del mundo.

