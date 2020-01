Un chef francés acusó a la guía Michelin de su depresión y perdió el juicio

Un chef francés que dijo que pensaba suicidarse después de que la prestigiosa guía Michelin quitara una de las estrellas de su restaurante perdió un intento legal de obligar a los inspectores de la guía a justificar su decisión. Marc Veyrat, de 69 años, llevó a la guía Michelin a los tribunales a principios de 2019, exigiendo que explicara por qué le quitó una de sus tres estrellas un año después de otorgarla.

Dijo que la única explicación que le dieron fue que había usado cheddar inglés en un soufflé, en lugar del tradicional queso francés, acusación que, según él, era falsa. "Es una tontería", dijo Veyrat a Reuters por teléfono, después de que se diera el veredicto. "Me han ofendido, ya he tenido suficiente". Dijo que los inspectores de la Michelin deberían haber sabido mejor que pensar que su restaurante, en los Alpes franceses, usaría cheddar inglés. "No estamos en Londres", dijo.

Pero un tribunal de Nanterre, en las afueras de París, rechazó su petición. "Esta decisión consagra la libertad de criticar y consagra el hecho de que sus quejas eran imaginarias e infundadas", dijo Richard Malka, el abogado que representa a la Guía Michelin. Veyrat, conocido en Francia por su sombrero de marca Fedora, dirige el restaurante Maison des Bois.

Anteriormente dijo que desde que perdió la estrella le costaba dormir, y que su compañero tenía que esconder sus rifles de caza, por temor a que intentara hacerse daño. "Estoy al final de mi cuerda, me cuesta dormir, ya casi no como.... Estoy medicado. He tenido pensamientos oscuros", dijo Veyrat en una entrevista con el medio francés Le Point en julio de 2019.

En su caso judicial, el chef pidió a la guía Michelin que probara que sus inspectores sí fueron a su restaurante y que revelaran sus criterios para juzgarlo. La guía dijo que no podía cumplir porque hacerlo significaría revelar la identidad de sus inspectores, y éstos ya no podrían inspeccionar los restaurantes de incógnito. El abogado de Veyrat, Emmanuel Ravanas, dijo en un comunicado que el chef anunciará pronto cómo planea proceder con su caso legal contra Michelin.

La guía Michelin, que se publica cada año, es la biblia mundial de los amantes de la comida y un ranking puede hacer o deshacer un restaurante ambicioso. Tres estrellas, la más alta calificación otorgada, es el premio máximo para un chef.