Titán, la esperada película sobre Martín Palermo y sus "locuras", se estrena en Flow

Titán, el documental basado en la carrera de Martín Palermo estará disponible para ver en exclusiva en on demand y desde cualquier dispositivo en Flow a partir de este jueves 28 de noviembre. De esta forma los simpatizantes del fútbol, y sobre todo de Boca, podrán revivir con este estreno los momentos de gloria que marcaron la carrera del máximo goleador en la historia del Xeneize.

La película, que cuenta con el aval de su principal protagonista, ofrece los testimonios de Carlos Bianchi, Guillermo Barros Schelotto y Roberto Abbondanzieri, entre otras figuras destacadas del mundo Boca que lo acompañaron en los mejores (y peores) momentos de su historia.

La carrera de Martín "Titán" Palermo siempre se consideró digna de una película, incluso por él mismo. Los dos goles al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental del 2000 con Boca; los tres penales errados con la selección argentina en la Copa América 1999 frente a Colombia; la lluvia y el gol agónico en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 son algunas de las escenas de más destacadas de esta producción. Sus seis temporadas en Estudiantes de la Plata, el club donde debutó, y su paso por Europa, frustrado en algún momento por las lesiones forman parte también de este recorrido.

Justamente, el estreno el jueves de la película es coincidente con la fecha en que hace 19 años se jugó la final de la Intercontinental que consagró al equipo que en ese momento dirigía Bianchi.

"Titán" es un proyecto audiovisual encarado por tres uruguayos: el productor audiovisual Gonzalo Lamela y los ex jugadores Álvaro "Chino" Recoba e Iván Alonso.

Lamela es, además, el creador y director de Ecocinema, la primera plataforma internacional de cine itinerante que utiliza energía solar para su funcionamiento. Los ex jugadores suman sus conocimientos del mundo del fútbol y de la superación personal como modo de vida.

"Titán" es además el primero de un ciclo de películas/ documentales sobre grandes deportistas y capitanes latinos que Ecocinema estrenará en la plataforma de Telecom.

En este sentido, desde la compañía de telecomunicaciones, expresaron a El Cronista que "la figura de Martín Palermo es muy relevante para el fútbol de la Argentina con lo cual decidimos avanzar como contenido exclusivo de Flow, y la idea es poder continuar con otros grandes deportistas que estasmo analizando"

El tema de los documentales sobre deporte, y sobre fútbol fundamentalmente, se ha convertido en uno atractivos más importantes para las plataformas de streaming en general.

En Netflix por ejemplo se puede encontrar "Apache", la serie sobre la vida de Carlos Tevez, las correspondientes películas sobre River y Boca, un documental sobre el sueco Zlatan Ibrahimovich, otro que muestra el paso de Diego Maradona por Dorados de Sinaloa, entre otras.

En Amazon Prime también se ofrecen programas vinculados con el fútbol, como All or Nothing, sobre el Manchester City que salió campeón de la mano de Pep Guardiola (2017/2018) o Take Us Home: Leeds United

HBO por su parte estreno hace mucho tiempo Toma la Pelota y Pásala, otro documental sobre Pep Guardiola, pero en este caso muestra las alternativas de su ascenso como entrenador del Barcelona y como consiguió convertirlo en uno de los mejores equipos de la historia.