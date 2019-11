Tina Turner cumple 80 años: la historia de superación de la "reina del rock"

En el día de hoy Tina Turner, una de las artistas más importantes e inspiradoras del mundo,cumple 80 años. Para celebrarlo, Tina envió un sentido mensaje en un video para sus fans, que puede verse en sus canales oficiales de Twitter, Instagram, Facebook o YouTube.

"¿Cómo pensé que llegaría a los 80? Así no", dice con humor en una publicación que compartió en sus redes sociales. Y añade: "Bueno, me veo genial. Me siento bien, he pasado por algunas enfermedades muy serias que estoy superando. Entonces es como tener una segunda oportunidad en la vida. Estoy feliz de ser una mujer de 80 años", expresó sonriente desde su casa en Suiza, país en el que vive desde que se retiró de los escenarios en 2009 con 70 años de edad y 50 años de carrera artística.





Tina Turner es venerada en todo el mundo por inspirar a millones con su historia personal, su canto, su baile y su legado musica, que es una colección de algunas de las mejores canciones de todos los tiempos. ¡Será difícil encontrar alguna persona que no conozca la línea que sigue al “You’re simply the best”!



Turner alcanzó la fama en 1958, a la edad de 19 años, como parte del dúo con su esposo de entonces, Ike Turner, inicialmente como cantante destacada en Kings of Rhythm de Ike Turner y grabando bajo el nombre de “Little Ann” en la canción ‘Boxtop’. Su presentación ante el público como Tina Turner fue en 1960 como miembro de Ike & Tina Turner Revue, con el éxito ‘A Fool In Love’. Luego siguió el éxito con una cantidad de canciones notables: ‘It's Gonna Work Out Fine’ (1961), ‘River Deep – Mountain High’ (1966), ‘Proud Mary’ (1971), y ‘Nutbush City Limits’ (1973). En 1976, tras maltratos y sutiaciones de violencia por parte de Ike, Tina dejó el dúo musical, inició su divorcio y empezó su carrera como solista.





En 1977, volvió con sus giras rigurosas, lanzando una cantidad de álbumes que no tuvieron el éxito de sus increíbles shows. Luego, en noviembre de 1983, Tina lanzó una versión de “Let’s Stay Together” de Al Green, que se convirtió en un éxito. En junio de 1984, lanzó el álbum ‘Private Dancer’ y su segundo single, ‘What's Love Got to Do with It’, se convirtió en un éxito global al igual que el álbum. Desde ese momento, Tina se convirtió en una de las artistas más queridas del mundo y su increíble carrera continúa acrecentándose y logrando nuevos fans.





En marzo de 2018, ‘Tina’ – The Tina Turner Musical, se estrenó en el Aldwych y The Times dijo que era “... un puro triunfo musical”. Después de recibir calificaciones de cuatro o cinco estrellas, el show se extenderá hasta 2020. "Este musical cuenta mi vida, que es como un veneno que se convirtió en medicina", dijo Turner. "Esto me hace muy feliz", remarcó.Ya se encuentran disponibles nuevas entradas para la producción de Broadway hasta el 20 de septiembre de 2020.



Sus memorias, ‘Tina Turner: My Love Story’, editadas en octubre de 2018, recibieron también las mismas excelentes críticas. Allí reveló que sufrió un derrame cerebral en 2013 y contó que le diagnosticaron cáncer intestinal solo tres años después. Su cuadro empeoró y se enfrentó a una insuficiencia renal total, y su esposo Erwin Bach donó un riñón para una operación que le practicaron en abril de 2017. "Sé que mi aventura médica está lejos de terminar", escribió Turner en sus memorias de 2018. "Pero todavía estoy aquí. Puedo mirar hacia atrás y entender por qué mi karma era como era. Lo bueno salió de lo malo. La alegría salió del dolor. Y nunca he estado tan feliz como estoy hoy", asegura en sus escritos.

Algunos puntos a destacar de Tina Turner:



Es una de las influencias más importantes de la principal artista pop más de la actualidad, Beyoncé , quien dijo en el tributo a Turner en el Kennedy Center en 2005: “Nunca olvidaré la primera vez que te vi [Tina Turner] actuar, nunca había visto una mujer tan poderosa en mi vida, tan valiente y fabulosa”. Mirá el tributo acá

Es una de las artistas más vendedoras de todos los tiempos (más de 200 millones de discos) y alcanzó las siguientes posiciones en los charts:

10 singles en el top 10 de Reino Unido

34 singles en el Top 40 de Reino Unido

2 álbumes N° 1 en Reino Unido

9 álbumes en el Top 10 de Reino Unido

12 álbumes en el Top 40 de Reino Unido

1 single N° 1 en Reino Unido

6 singles en el Top 10 de EE.UU.

3 álbumes en el Top 10 de EE.UU.