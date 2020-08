The Sistars: quiénes son las hermanas argentinas, cantantes, covers virtales, Ricky Martin y Lali Espósito The Sistars son dos hermanas argentinas. Tienen 14 y 16 años. Revolucionaron las redes sociales con sus covers. Entre sus fans hay músicos y cantantes como Sebastian Yatra, Lali Esposito, Thalia, Juanes, Becky G y Soledad Pastorutti. Ahora tienen temas propios y van por un disco.

Valentina y Máxima Tellado tienen 16 y 14 años y son hermanas. Pero lo que las une no es sólo un lazo familiar sino sus talentos: el canto y el baile. Sus videos con covers de diferentes artistas, subidos a la cuenta @thesistarsok en Instagram, las convirtieron en un suceso en redes sociales llegando a tener 9.000.000 de impresiones semanales.

Músicos como Sebastián Yatra, Lali Esposito, Thalia, Juanes, Becky G, Soledad Pastorutti y Ricky Martin se hicieron eco del furor por las hermanas reposteando sus covers en sus propias redes sociales.

En marzo de 2019 fueron invitadas a participar del Power Festival en el Luna Park, compartiendo escenario con artistas como Sofía Reyes, Ángela Torres y Malu Trevejo y participaron de distintos programas de televisión como Showmatch, Me Gusta Tu Canción, Quién Quiere Ser Millonario y Argentiniños.

Ahora, van por la creación de su música propia y ya lanzaron su primer tema y videoclip, Qué Pena. "Estamos muy contentas porque ya tiene más de 80 mil reproducciones, es una canción de reggaeton que habla de una persona arrepentida y fuimos armando la melodía musical con nuestro productor", cuentan las chicas en una conversación telefónica desde su casa.

"Crecimos con la música, nuestros papás siempre nos hablaron de música y después empezamos a formarnos porque a las dos nos gustaba. Tomamos clases de canto, hasta que un día decidimos hacer la cuenta de Instagram y empezamos a subir covers, con piano, ukelele, y fuimos creciendo. Ahora estamos lanzando canciones propias, la idea es terminar el año sacando un disco", explican las hermanas Tellado que tienen 413 mil seguidores en Instagram.

La clave para hacerse conocidas en las redes sociales fue, además del talento, la constancia: hubo un verano en el que subieron un cover por día. Y de repente, los artistas empezaron a responderles. "El primer artista fue Sebastián Yatra, nosotras lo admiramos un montón y fue muy loco, nos re ayudó. Ricky Martin, nos conoció por esa misma canción que él canta con Yatra y él nos subió a una historia. Fue increíble", cuentan.

"Empezaron mostrar talento a los 4 años. Su papá tocaba música country, yo soy bailarina, así que siempre hubo música en la casa", relata María, madre de Valentina y Máxima. "Con el padre nos sorprendíamos de lo entonadas que eran y sobre todo ver que eran las dos, que ambas se inclinaban por la música. Cuando las llevábamos a los parques ,si había un escenario pedían subirse, cantaban canciones de adultos y entonces vimos que era en serio y decidimos apoyarlas mandándolas a clases de canto y baile", relata.

Acerca de cómo manejar la fama siendo tan chicas, María explica: "Tratamos de que mantengan su grupo social y que estén cuidadas, porque son chicas. Estamos muy pendientes de su seguridad y las acompañábamos a cada show y en cada paso que van dando. En este proyecto estamos los cuatro juntos".

¿Qué tipo de música que les gusta, chicas?

Cristina Aguilera, Whitney Houston, Freddy Mercury, Ariana Grande, Tini Stoessel, Lali Espósito, nos gusta el trap Paulo Londra, el pop, pop trap. Nos gustan muchos estilos musicales.

¿Cómo viene siendo el proceso de escribir su propios temas, después de hacerse famosas con los covers?

Estamos aprendiendo a escribir, siempre con el apoyo de nuestros productores con quienes vamos armando los temas. Tenemos varios temas por sacar que nos gustaría que sean un disco y nos gustaría también poder hacer colaboraciones con distintos artistas.

¿Cómo viven esta fama que va creciendo tan rápido?

Nos encanta el apoyo que nos da la gente, nos da muchas ganas seguir. Fue muy loco ver cuentas creadas por fans, que nos pidan fotos en la calle, es muy lindo sentirse apoyadas cuando hacemos algo que nos gusta tanto.

¿Y cómo llevan las redes sociales? ¿Tienen haters?

Hay veces que hay comentarios que gustan y otros que no, pero eso no nos impiden seguir. Tratamos de no darle importancia y seguimos con lo nuestro.

¿Cómo vienen llevando la cuarentena?

¡Bien! A principio de año, para poder dedicarle más tiempo a la música y por las giras y shows que teníamos planeados, nos habíamos cambiado a un colegio online, así que ya veníamos con clases virtuales desde antes de la cuarentena. Estamos aprovechando este tiempo para inspirarnos, escribir canciones y también para hacer cosas que nos gustan como cocinar, entrenar. También estamos planeando empezar a hacer shows online.

Me imagino que recibirán muchos consejos de otros artistas con relación a cómo manejar la fama siendo tan chicas. ¿Cómo lo llevan?

Desde siempre nos hacen comentarios, nos dicen que vivamos esta parte de nuestras vidas, que no hay que adelantarnos con el tema de la edad, y sabemos que no está bueno saltear etapas. Pero desde muy chicas sabemos lo que queremos, estamos enfocadas y sabemos que queremos crecer con nuestra música.

¿Cómo se llevan? ¿Qué ventajas hay en esto de trabajar juntas y ser hermanas?

Al trabajar casi siempre juntas, nos llevamos normal. Obvio que hay veces que chocamos con algunas cosas, sobre todo por estar tanto tiempo juntas, pero siempre nos apoyamos y nos complementemos. La ventaja es que tenemos confianza para decirnos las cosas y nos conocemos bien.

¿Cómo sueñan este proyecto a futuro?

Amamos viajar y nos gustaría hacer giras, que la gente escuche nuestra música en todo el mundo y hacer shows, seguir compartiendo experiencias con otros artistas como nos pasó hace unos meses que cumplimos uno de nuestros sueños: cantar en el Luna Park.