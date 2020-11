The Crown: 7 datos curiosos de la realeza para anticipar el estreno de la cuarta temporada La serie se centra en las intrigas personales, los romances y las rivalidades políticas detrás de los grandes acontecimientos que dieron forma a la segunda mitad del siglo XX.

Inspirada en la premiada obra The Audience, The Crown cuenta la historia detrás del reinado de la Reina Isabel II, que duró décadas, y la lucha entre su vida privada y pública. La serie se centra en las intrigas personales, los romances y las rivalidades políticas detrás de los grandes acontecimientos que dieron forma a la segunda mitad del siglo XX. La serie no es simplemente sobre la monarquía, sino sobre un imperio en decadencia, un mundo en desorden y el amanecer de una nueva era.





Hacia el final de la década de 1970, la reina Isabel (Olivia Colman) y su familia se empiezan a preocupar por la línea de sucesión. Para ello deberán encontrar a una novia apropiada para el príncipe Carlos (Josh O’Connor), que sigue soltero a los 30 años. Mientras la nación comienza a sentir el impacto de las políticas de la primera ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la primera mujer en ocupar este puesto, la relación tensa entre ella y la reina empeora significativamente cuando Thatcher lleva al país a la guerra por las Islas Malvinas, lo que genera un conflicto.

Mientras el romance de Carlos con la joven lady Diana Spencer (Emma Corrin) ofrece el cuento de hadas perfecto para mantener unido al pueblo británico, puertas adentro del palacio, la familia real está cada vez más dividida. Escrita por Peter Morgan, la cuarta temporada de The Crown cuenta con la actuación de Helena Bonham Carter como la Princesa Margarita, Tobias Menzies como el Duque de Edimburgo, Erin Doherty como la Princesa Ana, Emmeral Fennel como Camila Parker Bowles y Marion Bailey como la reina madre.

7 datos curiosos de The Crown y la realeza

1 - LOS SETS DE FILMACIÓN

Se usaron aproximadamente 90 locaciones aunque cerca del 75 % de la filmación se realiza en una locación. Algunas de ellas fueron: El Castillo de Balmoral, El Palacio de Buckingham, El Castillo de Windsor, El Palacio de Kensington, Sandringham, Highgrove, Clarence House, Gatcombe Park, entre otras. Aunque en The Crown se vean ocho de las residencias reales, el total son 23 y la reina posee 10 castillos.

2 - OBJETOS CURIOSOS (¡Y MUY DIFÍCILES DE CONSEGUIR!)

Los más difíciles fueron la comida con el empaque correcto y los celulares viejos. Se usaron cerca de 70 marcos de fotos plateados de diferentes personajes para todos los sets. En cuanto al escritorio de la Reina, se utilizaron varios objetos relacionados con caballos: un lapicero con forma de herradura, un abridor de cartas con forma de pezuña, diarios y carpetas hechos a medida con el sello dorado de la reina, muchas fotos de su familia (sobre todo de su padre). También hay marcos de cuero hechos a medida, que también tienen el sello real grabado.

3 - HELENA BONHAM-CARTER ES LA PRINCESA MARGARITA Y TIENE SU BOQUILLA PREFERIDA

Había unas 12 opciones en total de boquillas para utilizar, pero Helena eligió la que más le gustaba para usar casi siempre, es una boquilla gruesa hecha con un cuerno. En el único momento en que usó una más delicada fue durante una escena de una fiesta. Tenía 8 cigarreras antiguas, pero también usó más frecuentemente las dos que más le gustaban.

4 - AUDIENCIAS Y MÁS AUDIENCIAS

En esta cuarta temporada la reina Isabel y la primera ministra Margaret Thatcher compartirán un total de 11 audiencias. En la vida real, ¡tuvieron más de 200!

5 - PRIMEROS MINISTROS

Durante el reinado de la reina Isabel hubo 13 y hasta ahora se han visto ocho ministros en The Crown.

6 - PELUCAS Y PEINADOS

Los personajes principales tendrán seis pelucas cada uno. El tiempo para crear cada una fue de tres semanas, ¡como mínimo! El personaje con los peinados más variados fue nuestra querida princesa Margarita.

7 - Y SI NOS REFERIMOS A LAS MASCOTAS REALES...

Son 2 perros, se llaman Lily y Prince. De vez en cuanto sumaron a más perros para tener un grupo familiar/real más grande en entornos más amplios, en lo que se incluyeron cachorros de corgi.