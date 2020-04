Termina la serie Homeland temporada 8: cuándo ver el último capítulo y dónde ver el final de la serie

En plena cuarentena por la pandemia de coronavirus y luego de 8 dramáticas e intensas temporadas, esta semana llega el final de la serie Homeland.

El martes 28 de abril a las 12.00 AM (hora de Argentina), FOX Premium Series presenta el cierre de esta atrapante historia con la agente de la CIA, Carrie Mathison, enfrentándose a una de las misiones más difíciles de su vida.

Poco Ortodoxa, la serie de Netflix, es furor en la cuarentena de los argentinos por la pandemia de coronavirus. Está basada en el libro autobiográfico de Deborah Feldman, titulado 'Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots'. Se trata de un fenómeno de la plataforma a nivel mundial.