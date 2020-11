Surgieron en la cuarentena y llegaron para quedarse: qué son las Foodie Box y dónde pedirlas

Desde que comenzó la cuarentena por coronavirus, los restaurantes - con sus locales cerrados durante casi 7 meses - tuvieron que reinventarse y crear experiencias atractivas para delivery. Fue así como surgieron las hoy denominadas Foodie Box, cajas con diversas propuestas gourmet para recrear la situación de restaurante en casa. Uno de los primeros en hacerlo fue Germán Martitegui, dueño de Tegui y también jurado de Masterchef Celebrity con su propuesta Tegui en casa. Y no tardaron en seguirlo todos los demás.

Hoy, aunque los restaurantes pueden recibir comensales en veredas, terrazas y patios y en el salón hasta un 30% de ocupación, la oferta de foodie box continúa vigente, ya que son muchos los que todavía prefieren evitar los restaurantes y también porque se convirtieron en un perfecto regalo para sorprender en fechas especiales.

Hasta hace poco, si uno quería saber qué restaurantes ofrecían esta opción, debía entrar una por una las pásginas webs de cada local. Pero ahora, Rappi presentó Foodie Box, una sección dentro de su aplicación que permite encontrarlas en un solo lugar. En esta primera etapa, 10 restaurantes de la alta gastronomía Argentina se unieron a la app de tecnología para ofrecer a los usuarios una amplia variedad de menús con diferentes pasos, entre los que se puede encontrar cevichería peruana, comida asiática, judía, cocina internacional y carnes.

Dentro del botón Foodie Box, los usuarios podrán seleccionar entre más de 40 propuestas creadas por los chefs más destacados de nuestro país. Se trata de un menú especial con productos envasados al vacío y listos para finalizar en casa. Entre las opciones, se destacan la selección del menú por pasos y experiencias innovadoras, como es el caso de Tegui que ofrece a través de la aplicación sus platos más emblemáticos, bajo las opciones de “Tegui en Casa” y “Tegui Canuto”. Además, todas las cajas incluyen una guía detallada e instrucciones para preparar y emplatar como un chef profesional. “A través de Foodie Box, nuestros usuarios podrán acceder a una propuesta segura, divertida y distinta, creando los platos insignia de restaurantes de alto nivel”, comentó Eduardo Mendez, Head de Restaurantes para Rappi Argentina.

Al respecto, Valentin Grimaldi, chef Ejecutivo de Misericordia Grimaldi, agregó: "Misericordia es una adaptación del restaurante que venía en camino, frenado por la pandemia. Nos hemos enfocado en ofrecer una gran variedad de productos gourmet listos para consumir. A través de Foodie Box, los comensales encontrarán platos simples cargados de sabor, porciones abundantes, listas para regenerar desde la comodidad de las casas en simples pasos. También contarán con postres clásicos, con productos de primera calidad y sabores intensos. Toda nuestra carta está pensada para vivir la experiencia de sentirse en un restaurante pero desde la casa".

Gabriel Oggero, creador de Crizia, destaca que durante la cuarentena continuaron ofreciendo el expertise del local a sus clientes, y apoyando a los productores de distintas partes del país con sus cartas que incluyen productos de estación. "A través de Foodie Box, los usuarios podrán seleccionar entre dos propuestas únicas para disfrutar de la alta cocina en sus hogares. La opción Oyster Box ofrece dos variedades de ostras -crudas y gratinadas-, pan de masa madre y una botella de espumante seleccionada por nuestro sommelier. Además, podrán trasladar el servicio de menú de pasos a una experiencia en sus casas seleccionando entre una variedad de opciones de entrada, plato principal y postre, acompañado de pan de maíz casero y una botella de vino por persona."

Por su parte, Dangelo de la Cruz, Chef Ejecutivo de La Causa, resaltó: "La propuesta está armada para que nuestros clientes (y los que nos van a conocer a través de nuestros Box), puedan disfrutar de una experiencia de sabores completa, combinando lo nikkei y lo criollo de la gastronomía peruana. Los pasos están pensados para que puedan recorrer, lentamente, un viaje con todos los sentidos: una entrada a través de nuestra degustación de Nigiris, la experiencia de jugar a ser chef de La Causa con el armado de un Ceviche o un Lomo Saltado y el cierre con un típico postre del perú, el irresistible Suspiro Limeño. El maridaje que proponemos es con el Nicasia Vineyards Blanc de Blancs, un vino con sabores a frutos blancos y de durazno, junto a delicadas notas florales típicas y frescos dejos cítricos”.

JUNE es un proyecto de cocina judía casera que también participa de la propuesta, y busca revivir, en un nuevo formato de Delivery & Take Away, algunos de los platos más clásicos de la cocina judía, sin dejar de lado la tradición. Aprendidos hace años, hoy buscan rememorar esa cocina hogareña tan particular que se realizaba en el pasado. "Nuestras propuestas tienen una impronta joven e informal, pudiendo optar por 3 opciones para disfrutar en los hogares: la Premium Box, que es ideal para compartir en familia o con amigos, colocar en el centro de la mesa e ir probando cada sabor de esta maravillosa cocina judía; la Pastramy Box, para que los fanáticos del pastrón puedan armar a su gusto los típicos sandwiches neoyorkinos; y la Bakery Box, pensada para adaptarse a cualquier momento del día, ya que sus diferentes sabores acompañan perfecto desde un cafecito hasta una copa de vino", comentó Geraldine Gastaldo, dueña fundadora de JUNE.

Amazonia Brasas se sumará próximamente a la iniciativa con diferentes propuestas gastronómicas y además, con el diferencial de brindarles a quienes adquieran sus platos, una clase de cocina online por el chef Andrés “Chevy” Pielago. “Desde el inicio de la pandemia trabajamos en ofrecerle a nuestros clientes nuevas experiencias para que puedan seguir disfrutando de nuestros platos y de la alta gastronomía, pero desde sus hogares. En Foodie Box podrán optar por aprender a preparar tres platos peruanos, como el ceviche clásico, el lomo saltado y las costillas amazónicas. Nuestro objetivo es poder ofrecerles una experiencia única y repleta de sabores de la zona Amazónica de Perú”, comentó Francisco García Moritan, dueño del restaurante.

Además, se podrá programar con anticipación la fecha y el horario en el que deseen recibir y disfrutar las Foodie Box, o solicitarlo para recibirlo en minutos, según el restaurante. En esta primera etapa, estarán participando: Crizia, Deniro, June, La Causa, Misericordia Grimaldi, Osaka, Shout, Tea Connection y Tegui. También se encuentra República, de la provincia de Córdoba. Durante las próximas semanas se sumarán nuevos restaurantes gourmet que complementarán la oferta -como Amazonia Brasas, Casa Cavia, La Panadería de Pablo y Kansas-, y se realizará una expansión a otras ciudades del país para que una mayor cantidad de usuarios pueda disfrutar de esta experiencia gastronómica.