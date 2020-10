Súbete a mi moto: dónde ver la serie polémica sobre Menudo, la banda de Ricky Martin, exclusiva de Amazon

Amazon Prime Video estrenó Súbete A Mi Moto, la serie de 15 episodios sobre la historia del grupo Menudo, surgido en 1977 en Puerto Rico y que fue el inicio musical nada menos que de Ricky Martin.

Menudo sentó las bases de las boy bands que todavía perduran, creando reglas y un estilo de trabajo que jamás había sido implementado en la industria musical. No sólo se convirtió en una referencia para todas las bandas juveniles latinas que llegaron después, sino que también fue semillero de cantantes que se convirtieron en estrellas internacionales como solistas.

Con drama, emoción, anécdotas inéditas y canciones antológicas que marcan el comienzo y gran parte de cada episodio, Súbete A Mi Moto cuenta una aventura de proporciones épicas: la historia del fenómeno juvenil que revolucionó para siempre la música pop latina para teenagers.

La banda tuvo 39 integrantes en toda su historia y de la primera formación participaron los hermanos Fernando y Nefty Sallaberry Valls, junto con los hermanos Carlos, Óscar y Ricky Meléndez. Algo muy original del planteo inicial fue que los integrantes de Menudo debían abandonar la banda luego de cumplir los 15 años de edad, dejándoles su lugar a otras jóvenes promesas.

Convertido en un negocio internacional durante 20 años, Menudo llegó a su fin en 2009, luego de vender más de 20 millones de discos en todo el mundo.

Un semillero de estrellas

Hace 36 años. Ricky Martin comenzó su carrera musical en Menudo, con el que se dio a conocer en gran cantidad de países siendo tan solo un niño. El astro latino ingresó al grupo en reemplazo del más longevo de los integrantes originales, Ricky Meléndez, y rápidamente se ganó un lugar en el corazón de los fans.

En su paso por la legendaria boy band, Ricky conoció a un amigo que lo acompaña desde entonces y nació una hermandad que ha superado el paso de los años, desde que en 1984 Robby Rosa, conocido después como Robi Draco Rosa, entró para reemplazar a Johnny Lozada, a los 15 años.

Con la llegada del nuevo integrante, Menudo buscó su incursión en el mercado anglosajón, sirviéndose del talentoso nuevo chico para la grabación de temas como Hold Me y If You Not Here, grabaciones en las que Robi lleva la voz principal. El entonces adolescente se destacó por su preparación artística y vocal más allá de las canciones pop y las coreografías de la banda, aspectos de los que se valió más adelante en su carrera para llevar una trayectoria alternativa de música ecléctica alejada del espectro más comercial de Menudo.

Con el paso de los años, Ricky y Robi se convirtieron en superestrellas de la música latina, consolidando en los ' 90 una relación artística que vio su nacimiento en el grupo boricua, cuando compartían los problemas propios de la adolescencia y el éxito arrollador.

Estreno polémico

Una de las primeras críticas públicas partió de René Farrait, integrante de la formación original en la que también participaron Ricky Martin y Draco Rosa. "Realmente me dan ganas de vomitar", publicó en sus redes el músico puertorriqueño nacionalizado estadounidense, de 52 años. "Muy pronto se sabrá la verdadera historia", arremetió.

"¡Historia falsa hasta el último detalle, contada desde el lado de una persona enferma y abusiva! Y todo el mundo lo sabe ¡La audacia! Esto me revuelve el estómago. Las leyes del universo / karma. Nadie es una excepción.Tick tock", escribió Naiomi Farrait, hija de René, en la misma red social. Su padre compartió el mensaje.

No es la primera vez que un integrante de la banda apunta contra una "persona enferma y abusiva". En 2014, Roy Rosello acusó al director y creador del grupo de haber abusado sexualmente de varios integrantes de Menudo.