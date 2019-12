Star Wars: la saga de los u$s 30.000 millones llega a su épico final

Con "El Ascenso de Skywalker", que se estrena en Argentina el próximo jueves, llega a los cines la última película de "Star Wars" con la promesa de dar una épica conclusión a una serie compuesta por tres trilogías, y algunos "extras", que se han extendido a lo largo de más de cuatro décadas.

La de "Star Wars" no es solo una de las sagas cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos, sino una amplia fuente de ingresos a través de juguetes, libros, cómics, convenciones, series de televisión, etc.

Por cada dólar que "Star Wars" ingresa en taquilla, recibe aproximadamente otros 4 con la venta de productos relacionados.

El merchandising es la principal fuente de ingresos de la mítica franquicia, seguida del mercado doméstico y, en tercer lugar, de la proyección de las películas en salas de cine.

Al respecto, el medio especializado Forbes reveló que las ventas por juguetes y otras mercancías ascienden a más de u$s 12.000 millones sólo en este concepto; las copias en DVD y otros formatos sumaban u$s 7700 millones; los ingresos por videojuegos ascendían a u$s 3400 millones; mientras que las ventas por libros se acercaban a los u$s 2 millones.

En cuanto a las películas estrenadas desde 1977 hasta la fecha obtuvieron más de u$s 6900 millones, de acuerdo con los datos publicados por Box Office Mojo, web de referencia sobre recaudación cinematográfica. Esta cifra ubica a la saga en el tercer lugar en el podio de las más taquilleras de la historia, solo por detrás de "Harry Potter" (10 películas) y el Universo Cinematográfico de Marvel (21 títulos).

De ellas, "Star Wars: Episodio VII – El despertar de la fuerza" es la más exitosa, con u$s 2068 millones recaudados en todo el mundo. Es, además, la cuarta película más taquillera de todos los tiempos, por detrás de "Avengers: Endgame" (u$s 2797 millones) "Avatar" (u$s 2787 millones) y "Titanic" (u$s 2187 millones).

La segunda posición es para "Star Wars: Episodio VIII – Los últimos Jedi", que, pese a defraudar a buena parte del público y desencadenar cancelaciones y despidos, embolsó u$s 1332 millones.

"Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma" ocupa el tercer lugar con u$s 1027 millones.

Cuarta se ubica "Rogue One: Una historia de Star Wars", que acumula u$s 1056 millones.

El siguiente lugar es para "Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith", con u$s 840 millones.

En sexto lugar se sitúa la cinta original, "La guerra de las galaxias", que sumó u$s 775 millones. Sin embargo, si se tiene en cuenta la inflación, el episodio IV asciende al segundo puesto de las películas más taquilleras de la historia.

"Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones" recaudó u$s 649 millones.

Por su parte, "El retorno del Jedi" obtuvo en taquilla u$s 572 millones.

"Han Solo: Una historia de Star Wars" figura penúltima con un poco más de u$s 390 millones.

Y "El imperio contraataca", curiosamente la película mejor valorada de la franquicia, es también la menos taquillera con u$s 297 millones.

Sumando todos estos ingresos, entre merchandising y taquilla se llega a un total de unos u$s 30.000 millones, sin contar lo que genere el estreno de "El Ascenso de Skywalker".

Con estas cifras, no es de extrañar que George Lucas, el creador de la franquicia, sea una de las personas más ricos de los Estados Unidos con un patrimonio de 6400 millones, según Forbes

Una riqueza incrementada gracias a la compra de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, una operación valorada en u$s 4000 millones.